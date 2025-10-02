De logica zelve ondertussen: Paul Magnier pakt derde overwinning op rij in CRO Race

De logica zelve ondertussen: Paul Magnier pakt derde overwinning op rij in CRO Race

Paul Magnier heeft op donderdag opnieuw een overwinning geboekt in de CRO Race, waarmee hij zijn status als succesvolste Franse renner van het seizoen bevestigt. De rit voerde van Gospic naar Rijeka, waar hij met een minimale voorsprong de sprint won.

De rit van Gospic naar Rijeka betekende de derde opeenvolgende etappezege voor Magnier in deze editie van de CRO Race. Daarmee is hij de eerste renner die drie zeges behaalt in één editie sinds het ontstaan van de wedstrijd tien jaar geleden. De sprint in Rijeka werd beslist op een halve wiellengte, waarbij Magnier nipt Ben Turner (Ineos Grenadiers) klopte.

Met deze overwinning verstevigde Magnier zijn positie in het algemeen klassement. De ritzege was zijn dertiende van het seizoen, waarmee hij zijn tweede jaar als prof kracht bijzet. “Het was nipt vandaag, maar ik ben blij dat ik dat beetje extra had om de overwinning binnen te halen”, verklaarde Magnier na afloop in een persbericht aan onze redactie.

Teamwerk

Magnier benadrukte de rol van zijn ploeggenoten in het behalen van de overwinning. “Ik wil Josef Cerny en Antoine Huby bedanken, zij controleerden de rit en maakten het voor mij eenvoudiger”, aldus de Fransman.

Hij gaf aan dat het succes niet mogelijk was geweest zonder de collectieve inspanning van het team, dat alle aanvallen neutraliseerde en hem perfect afzette voor de sprint. Voor de komende rit toonde Magnier zich realistisch.

“De etappe van vrijdag zal waarschijnlijk te zwaar zijn voor mij, maar dat betekent niet dat we geen goed resultaat proberen te behalen. We hebben sterke renners in de ploeg”, besloot hij. Hij sprak de hoop uit om tegen zondag nog een kans te krijgen op een nieuwe overwinning.

Remco Evenepoel Filippo Ganna Serge Pauwels Tadej Pogacar Tom Boonen Yves Lampaert Eli Iserbyt Klaas Lodewyck Jose De Cauwer Marijn De Vries Pauline Ferrand-Prévot Johan Vansummeren Jan Bakelants Juan Ayuso Justine Ghekiere Zlatan Ibrahimovic Julie De Wilde Victor Campenaerts Julian Alaphilippe Urska Zigart

