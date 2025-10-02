Deed Pogacar het doelbewust op het WK? "Hij heeft pesthekel aan hem"

Na Mount Kigali reden drie renners van UAE Team Emirates-XRG alleen op kop. Al werd Juan Ayuso snel overboord gegooid door Tadej Pogacar en Isaac Del Toro.

Met zijn tweede wereldtitel op rij, met een solo die nog langer was dan vorig jaar, toonde Tadej Pogacar nog maar eens dat hij er met kop en schouders bovenuit steekt. Voor Thijs Zonneveld is het duidelijk.

"De beste renner ooit, zonder twijfel", zegt Zonneveld bij In De Waaier. "Als je 27 bent en je hebt dit al gewonnen en je doet het op deze manieren. Het moet allemaal tegenzitten wil hij zichzelf voorbij rijden. Hij doet dit zonder heel diep te hoeven gaan."



Pogacar heeft hekel aan Ayuso

De Sloveen moest op het WK in Rwanda wel 66,6 kilometer alleen rijden nadat met Isaac Del Toro zijn laatste kompaan had afgehaakt. Op de Muur van Kigali, een steile kasseiklim, gooiden Pogacar en Del Toro al Ayuso overboord.

Volgens Zonneveld was het geen toeval dat ze de Spanjaard slechts enkele kilometer meenamen. "Voor Pogacar was hij de ergste die erbij kon zijn. Hij heeft hem eindelijk uit de ploeg gewerkt. Pogacar heeft een pesthekel aan hem."

"Net als heel veel anderen bij UAE, overigens. Dat uitgerekend hij dan de enige is die kan volgen. Ik denk dat Pogacar daar echt wel van baalde", stelde Zonneveld nog. Ayuso werd uiteindelijk nog achtste op het WK.