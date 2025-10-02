Eli Iserbyt rijdt niet tegen paard op Winkel Koerse: één van de Planckaerts vervangt hem

De jaarlijkse confrontatie tussen een wielrenner en een paard op Winkel Koerse zal dit jaar plaatsvinden zonder Eli Iserbyt. De veldrijder is nog niet voldoende hersteld van medische ingrepen en wordt vervangen door voormalig profrenner Jo Planckaert.

De organisatie van Winkel Koerse had aanvankelijk Eli Iserbyt aangekondigd als deelnemer aan de traditionele wedstrijd tegen een paard. Deze demonstratie maakt al jaren deel uit van het programma van het paardensportevenement in Sint-Eloois-Winkel. Eerder namen onder meer Johan Museeuw en Yves Lampaert deel aan de ludieke uitdaging.

Operaties

Iserbyt moet echter verstek laten gaan. “Eli onderging een aantal operaties en is daar nog niet voldoende van hersteld”, aldus de organisatoren aan de Krant van West-Vlaanderen. Door zijn medische toestand is hij momenteel niet in staat om deel te nemen aan de fysieke inspanning die de wedstrijd vereist.



Lees ook... Opdracht duidelijk voor Iserbyt en co: Jurgen Mettepenningen legt de lat heel hoog

De organisatie reageerde snel op het wegvallen van Iserbyt en ging op zoek naar een vervanger. Daarbij kwam men uit bij Jo Planckaert, die bereid werd gevonden om de uitdaging aan te gaan.

Planckaerts

Jo Planckaert, 54 jaar oud, maakt deel uit van het bekende Planckaert-wielergeslacht. Hij was actief als beroepsrenner gedurende veertien seizoenen en boekte onder meer winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Zijn ervaring en naam zorgen voor continuïteit in het evenement.

Planckaert neemt de plaats in van Iserbyt en zal het opnemen tegen het paard in de geplande demonstratie. De organisatie bevestigde dat het duel zoals voorzien zal doorgaan.