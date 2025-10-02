Geen Belgen in de mixed team relay: bondscoach Pauwels zegt helder waarom

Op het Europees kampioenschap staat op dag twee de mixed team relay op het programma. België staat daar in tegenstelling tot op het WK niet aan de start.

Vorig jaar pakte België in eigen land een bronzen medaille in de mixed team relay op het Europees kampioenschap. Voor België was dat de eerste medaille in die nieuwe discipline, die sinds 2019 op het programma staat.

Dit jaar staat België niet aan de start van de mixed team relay. "Dat is een sportieve beslissing en ook een beetje logistiek", zegt bondscoach Serge Pauwels aan bij Sporza. "Omdat het al zo’n zware kalender is geweest, is er nu voor iedereen een beetje rust."

Volgens Pauwels geeft het de Belgen ademruimte om op te bouwen naar de wegkoersen, want vrijdag moeten de junioren mannen en vrouwen en de beloften vrouwen aan de bak in hun wegwedstrijd op het EK.

Veel afwezigen op in de mixed team relay

België is niet het enige land dat afhaakt voor de mixed team relay. Ook Nederland, Spanje, Groot-Brittannië, Portugal, Denemarken en Polen sturen hun kat. Het aantal deelnemers blijft zo beperkt tot zeven.

Oekraïne, Luxemburg, Estland, Zwitserland, thuisland Frankrijk, Duitsland en tot slot Italië zullen strijden om de medailles. Italië is titelverdediger, de Duitsers pakten vorig jaar het zilver.