Na opnieuw goud voor Evenepoel: Pauwels maakt één iets heel duidelijk

België heeft op de eerste dag van het EK tijdrijden meteen vier medailles gepakt. Remco Evenepoel zorgde alweer voor een gouden medaille.

Amper 72 uur na de WK-wegrit moest Remco Evenepoel aan de bak in het EK tijdrijden. Die reis vanuit Afrika naar Europa leek Evenepoel geen parten te spelen, hij blies de concurrentie weg en pakte opnieuw goud.

"Hij is in topconditie, hé. Dat helpt wel. Op papier is het natuurlijk nooit opportuun om voor je grote doel van het seizoen nog zo'n trip af te leggen en zo'n zware wedstrijd te rijden op een ander continent, maar bij hem lijkt het wel geloond te hebben", zegt bondscoach Serge Pauwels bij Sporza.



Pauwels vindt gouden medailles Evenepoel geen evidentie

Evenepoel leek volgens Pauwels dan ook te profiteren van een supercompensatie. Voor Evenepoel was het al de 17de medaille in het tijdrijden in zijn carrière, inclusief de jeugd. Elf keer pakte Evenepoel goud.

"Dat mogen we toch niet als evident beschouwen. Hij rijdt Ganna op een parcours dat hem ook zou moeten liggen op 43 seconden... Hij benadert gewoon de perfectie nu", stelt Pauwels ook nog eens duidelijk.

En dat terwijl Evenepoel moest rijden zonder communicatie vanuit de volgwagen, pas op drie kilometer van het einde kon Evenepoel de bondscoach horen. "Maar als je Küng in het midden van de race al voorbijsteekt, weet je wel dat je goed bezig bent."