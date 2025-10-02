Oplopende frustraties bij Evenepoel: Boonen en Bakelants geven hun ongezouten mening

Remco Evenepoel moest in Rwanda tevreden zijn met het zilver in de WK-wegrit. Vooral de frustraties van Evenepoel bij zijn fietswissels vielen op.

Remco Evenepoel wilde Tadej Pogacar graag het vuur aan de schenen leggen op het WK in Rwanda, maar nadat hij in een put was gereden net voor Mount Kigali moest Evenepoel twee keer wisselen van fiets.

Vooral bij die tweede fietswissel liepen de frustraties bij Evenepoel hoog op, hij zwaaide met zijn armen en trapte boos een flesje weg. Tom Boonen toont echter begrip voor de reactie van Evenepoel.



Boze Evenepoel bij fietswissels op WK

"Er was van alles aan de hand en Remco kon op geen enkele manier communiceren met de volgauto. Dan zit je je kas op te vreten", zegt hij bij Wielerclub Wattage. Jan Bakelants zag dan weer iets anders.

"Heel vaak zie je ook dat Remco daar een drive uithaalt die hem heel ver in de wedstrijd brengt. Maar zondag heeft Remco dat niet positief ingezet, hij verloor er zichzelf eerst helemaal in. Het was een beginnersfout om op die plek te stoppen voor een fietswissel."

Dat Evenepoel zo boos was, heeft wellicht ook te maken met de hoge verwachtingen die hij zichzelf oplegt. "Mensen die op een hoog niveau iets gedaan hebben, zijn vaak de grootste critici van zichzelf", besloot Boonen nog.