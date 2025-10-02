Pakt Evenepoel ook goud in de EK-wegrit? De Cauwer: "Als hij die les geleerd heeft"

Remco Evenepoel heeft na de wereldtitel ook de Europese titel tijdrijden gepakt. Kan hij in tegenstelling tot op het WK nu wel de titel op de weg pakken?

Net als op WK tijdrijden heeft Remco Evenepoel met overmacht de Europese tijdrittitel veroverd. Hij blies de concurrentie weg, Filippo Ganna kreeg op amper 24 kilometer maar liefst 43 seconden aan zijn broek.

Voor Evenepoel was dit EK misschien nog belangrijker dan het WK, want hij wil voor het eerst de Europese titel op de weg pakken. Het is de enige titel die voorlopig ontbreekt op het palmares van Evenepoel.



Pakt Evenepoel Europese titel op de weg?

José De Cauwer schat de kansen van Evenepoel alvast hoog in. "Als hij op de fiets blijft en niet afstapt... Ik denk dat hij daar een lesje heeft geleerd. Om niet te zeggen: een les", stelt De Cauwer bij Sporza.

Met 202,5 kilometer en 3400 hoogtemeters lijkt het parcours van het EK op dat van een klassieker met enkele steile beklimmingen. Maar het verschil met Kigali, 267,5 kilometer en 5.500 hoogtemeters, is wel groot.

"Maar ik zou toch rekening houden met Evenepoel, want die ene trui ontbreekt nog. En de wereldtrui mag hij sowieso al niet dragen", stelt De Cauwer nog. Al zijn hij dan wel Tadej Pogacar moeten kloppen.