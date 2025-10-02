Remco Evenepoel legt uit hoe het komt dat België zo goed is in tijdrijden: "Hij is het fundament"

Tijdens het EK in de Franse regio Ardèche heeft België zijn sterke reputatie in het tijdrijden bevestigd. De prestaties waren bijzonder knap.

Op het EK tijdrijden 2025 in Ardèche behaalde België vier medailles in het tijdrijden. Luca Vierstraete behaalde brons in de tijdrit voor beloften vrouwen, op 51 seconden van de Italiaanse winnares Federica Venturelli.

Beloften

Jonathan Vervenne won goud in de tijdrit voor beloften mannen, met een tijd van 30 minuten en 27 seconden over 24 kilometer tussen Loriol-sur-Drôme en Étoile-sur-Rhône. Matisse Van Kerckhove veroverde zilver in dezelfde categorie, op slechts twee seconden van zijn landgenoot.



Remco Evenepoel zelf kroonde zich tot Europees kampioen bij de elite mannen, waarmee hij zijn status als wereldtop bevestigde. Hij heeft nu de olympische, de Belgische, de wereld- en de Europese titel in het tijdrijden in handen.

Campenaerts

Remco Evenepoel benadrukt de rol van een andere renner in de opmars van het Belgische tijdrijden. “Victor Campenaerts is het grootste fundament van het Belgische tijdrijden”, verklaart hij in een gesprek met Sporza.

Campenaerts, bekend om zijn aerodynamische expertise, legde volgens Evenepoel de basis voor de huidige successen. Evenepoel verwijst ook naar zijn eigen bijdrage aan het Belgische tijdrijden. “Daarna heb ik de meeste titels gehaald”, stelt hij.

Tot slot kijkt Evenepoel vooruit. Hij hoopt dat de Belgische staf in de toekomst nog meer successen mag vieren. “Dat er nog veel extraatjes voor de Belgische staf mogen volgen in de toekomst”, klinkt het. De fundamenten zijn alvast stevig gelegd.