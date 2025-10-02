"t Is zot, hé?" Yves Lampaert bereikt heel mooie mijlpaal in zijn carrière

Met de publicatie van het boek 'Forza Lampaert' blikt Yves Lampaert terug op zijn parcours als renner en mens. Auteur Wouter Deboot werkte twee jaar aan het project, dat deze week officieel werd voorgesteld.

Wouter Deboot omschrijft Lampaert als iemand bij wie hard werken van jongs af aan ingebakken zit. “Met de boerenpaplepel meegegeven, zit hard werken in zijn genen”, stelt hij. In het boek wordt het verhaal verteld van een renner die vanuit Ingelmunster zijn weg vond naar de internationale wielertop.

Twee jaar werk

Deboot noemt Lampaert “een van de schoonste mensen die ik in mijn leven heb ontmoet”. Hij werkte twee jaar aan het boek en vergelijkt het proces met een zwangerschap. “De zwangerschap was een lang proces, maar de geboorte verliep vlot. Nu is het tijd voor de babyborrel!”

Lampaert zelf reageert verrast op het feit dat er een boek over hem verschijnt. “’t Is zot, hé?”, zegt hij. “Daar had ik aan het begin van mijn carrière echt geen rekening mee gehouden.” Hij verwijst naar het feit dat biografieën doorgaans voorbehouden zijn aan veelwinnaars: “Remco, Tadej, Wout… Maar van mij?”

Een eerbetoon aan familie en fanclub

Voor Lampaert heeft het boek ook een persoonlijke waarde. “Ik vind het een eer”, zegt hij. “Voor mijn zoontjes Aloïs en Lucien zal het fantastisch zijn om daar binnen pakweg tien jaar in te kunnen bladeren.” Hij noemt het boek “een stuk van mijn familiegeschiedenis in boekvorm.”

Deboot hoopt dat lezers plezier beleven aan het boek. “Dat hij of zij tijdens het lezen een paar keer goed gelachen heeft”, aldus de auteur. Lampaert voegt daaraan toe: “Ik hoop vooral dat ze ons verhaal met plezier zullen lezen. Met een lach, zoals Wouter zegt, maar ook met een traan.”

De titel ‘Forza Lampaert’ verwijst expliciet naar zijn fanclub. “Zeer zeker”, zegt Lampaert. “Die kerels zijn een bijzonder belangrijke factor in mijn carrière.” Hij noemt het Belgisch kampioenschap van 2018 en het BK tijdrijden van 2021 als voorbeelden van overwinningen die zonder hun steun niet mogelijk waren. “Ze zijn mijn twaalfde man.”