Laurens Sweeck waarschuwt jongeren zoals Thibau Nys: "Wil ik niet doen"

Het is begin oktober en dus staat het veldritseizoen voor de deur. Na zijn topseizoen van afgelopen winter hoopt Laurens Sweeck opnieuw enkele keren te scoren.

In december wordt Laurens Sweeck 32 jaar, maar afgedaan heeft hij zeker nog niet. Toch niet als we naar zijn resultaten van vorig seizoen kijken. Na nul zeges in het seizoen 2023/2024 mocht Sweeck vorig seizoen zeven keer zegevieren.

In Essen, Niel, Merksplas, Diegem, Koksijde, Maldegem en Lille was Sweeck de primus. "Dat enkel Mathieu van der Poel beter deed met acht zeges? Dat is mooi", zegt Sweeck bij Sporza. "Ik hoop een constant seizoen af te werken."

Sweeck wil Nys en co weerwerk bieden

Dit seizoen wil Sweeck natuurlijk opnieuw zo veel mogelijk winnen, maar hij beseft dat het niet gemakkelijk zal worden. Jonge renners zoals Nys, Vandeputte, Wyseure en Verstrynge zetten ieder jaar stappen vooruit.

"Maar ik wil mijn rol niet zomaar afgeven", stelt Sweeck duidelijk. De afgelopen twee seizoenen kon Sweeck geen klassement winnen, vorig seizoen was zijn vijfde plaats in de Superprestige zijn beste resultaat.

Op het BK stond Sweeck wel op het podium, hij pakte al voor de vijfde keer in zijn carrière het zilver. "Ik wil in Beringen graag opnieuw een gooi doen naar de titel, maar het parcours ligt me daar niet zo goed."