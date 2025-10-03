Michael Vanthourenhout wil meteen scoren, maar start met twijfels in Meulebeke

Zaterdag gaat in Meulebeke het veldritseizoen van start. Michael Vanthourenhout moet het nog even zonder Eli Iserbyt stellen als ploegmaat, maar gaat wel vol voor winst.

De afgelopen drie edities van de cross in Meulebeke schreef Michael Vanthourenhout op zijn naam, al dateert zijn laatste zege er wel al van oktober 2022. In januari 2024 werd Iserbyt Belgisch kampioen in Meulebeke, Vanthourenhout pakte toen brons.

Iserbyt is er om de gekende redenen niet bij in Meulebeke, Vanthourenhout zal dus de enige kopman worden van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. En Vanthourenhout wil meteen het seizoen openen met een zege.

En dat ondanks een verkoudheid vorige week, waardoor hij moest afhaken voor de cross in het Zwitserse Illnau. "Mijn basis is sowieso in orde. Ik kan voortbouwen op een goede zomervoorbereiding", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

Vanthourenhout wil scoren in Meulebeke

Vanthourenhout heeft zijn trainingsschema’s volledig kunnen afwerken, maar start net zoals iedereen met vraagtekens aan het seizoen. De eerste cross van het seizoen in Meulebeke zal hem al een stuk wijzer maken.

"Het is een wedstrijd die me ligt. Ik ga er zaterdag opnieuw voor. Een goede seizoensstart zou mooi meegenomen zijn. Ik ga er alles aan doen om eerste op de UCI-ranking te blijven en ik zou graag ook weer schitteren in de Wereldbeker", stelt Vanthourenhout nog.