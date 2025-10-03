Nu hij alle tijdrittitels in één jaar pakte: stopt Remco Evenepoel met deze discipline?

Remco Evenepoel heeft dit jaar de Belgische, Europese en wereldtitel in het tijdrijden veroverd. Daarmee is een uitzonderlijke trilogie voltooid. De vraag rijst of hij deze discipline blijft ambiëren in de komende seizoenen.

Remco Evenepoel bevestigt dat hij zijn motivatie voor het tijdrijden nog altijd niet verloren is. Hij wil dan ook graag doorgaan met deze discipline “Tuurlijk wel. Ik doe dit, en vooral ook de zeer specifieke voorbereiding die het vergt, enorm graag”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Proces

De intensiteit van het trainingsproces blijft hem aanspreken, ook nu hij zijn belangrijkste doelen heeft gerealiseerd. De drievoudige kampioen verwijst expliciet naar zijn ambitie om in één seizoen de drie grote truien te verzamelen.



“Als regerend olympisch kampioen in één en hetzelfde seizoen ook de Belgische, wereld- en Europese trui veroveren was een groot doel. Dat is me gelukt”, stelt hij.

Transfer

Met zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe staat Evenepoel voor het herbekijken van zijn doelen. “Ik moet mijn concrete objectieven voor de komende jaren nu nog eens goed bespreken en afbakenen met mijn nieuwe team”, aldus de renner. De samenwerking met de Duitse ploeg zal bepalend zijn voor zijn koerskalender en rolverdeling.

Evenepoel geeft aan dat tijdritten ook in rittenkoersen een blijvende plaats zullen behouden. “Tijdritten, ook in het rondewerk, zal ik altijd willen blijven winnen. Zoveel als mogelijk”, zegt hij.

De komende maanden zullen uitwijzen hoe zijn programma wordt ingevuld. De intentie om te blijven excelleren in het tijdrijden is duidelijk, maar de concrete invulling hangt af van overleg binnen zijn nieuwe structuur.