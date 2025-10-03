Visma-Lease a Bike heeft grootse plannen met Jonas Vingegaard

Voor Jonas Vingegaard wordt het EK op de weg pas zijn tweede eendagswedstrijd in drie seizoenen. Toch wil Visma-Lease a Bike testen of er geen toekomst in ligt voor Vingegaard.

Met 42 profzeges heeft Jonas Vingegaard al een mooi palmares bij elkaar gefietst. De Deen won onder meer twee keer de Tour, de Vuelta, Tirreno-Adriatico, de Dauphiné en de Ronde van het Baskenland.

Van die 42 zeges boekte Vingegaard er slechts één in een eendagswedstrijd, in 2022 won hij de Classic Var. In dat jaar waagde Vingegaard zich ook aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, maar hij gaf twee keer op.



Sinds 2023 reed Vingegaard slechts één eendagskoers, de Clasica San Sebastian vorig jaar. Ook daar gaf Vingegaard op. Toch wil Visma-Lease a Bike zijn Deense kopman opnieuw laten proeven van het eendagswerk en dus rijdt hij zondag het EK.

Waarom rijdt Vingegaard het EK?

"Nu Jonas twee van de drie grote rondes heeft gewonnen, groeit ook weer de ambitie om te presteren in eendagskoersen", zegt Head of Performance Mathieu Heijboer bij Het Nieuwsblad. "Als het zondag meevalt, is dat iets wat meer gaat spelen, misschien niet meteen volgend seizoen, maar zeker in de toekomst."

Het EK is wel geen hoofddoel zoals de Tour voor Vingegaard, maar de Deen kreeg wel positieve signalen op training. "Ik las van Almeida dat ook hij twijfels heeft over zijn vorm na de Vuelta, bij Jonas is dat net zo", besluit Heijboer nog.