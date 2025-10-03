Wordt hij echt uitdager van Pogacar en Evenepoel? Vingegaard verklapt zijn opvallend doel voor het EK

Een van de opvallendste renners aan de start van de EK-wegrit zondag is misschien wel Jonas Vingegaard. Voor de Deen wordt het pas zijn tweede eendagswedstrijd in drie jaar.

Jonas Vingegaard presteert het best in rittenkoersen en dus rijdt de Deen bijzonder weinig eendagswedstrijden. Vorig jaar reed hij de Clasica San Sebastian, maar gaf hij op. En dan moeten we al terug naar de Ronde van Lombardije in 2022, waar hij 16de werd. 

Vingegaard rijdt dus heel weinig eendagswedstrijden, maar staat zondag dus aan de start van de EK-wegrit. Kan de Deen net zoals in de Tour echt de concurrentie aangaan met Tadej Pogacar en Remco Evenepoel? 

Vingegaard wil ervaring opdoen in eendagskoersen

"Pogacar en Evenepoel zijn zondag de topfavorieten. Ik heb als voordeel dat ik bij Denemarken Pedersen en Skjelmose in de ploeg heb. Zij zijn sterk in eendagswerk, dus ik kan putten uit hun ervaring en knowhow", zegt Vingegaard bij Feltet. 

"Ik heb het altijd moeilijk gehad met eendagskoersen, dus deze EK-wegrit is een test. Maar het is geen groot seizoensdoel, ervaring opdoen is voor mij belangrijker dan winnen. Ik moet ergens beginnen en het EK is een mooie wedstrijd om mee te starten."

"Maar ik heb wel degelijk de droom om goed te presteren in eendagswerk. Ik ga er zondag alles aan doen om een topresultaat neer te zetten", besloot de Deen nog. 

Jonas Vingegaard Rasmussen

