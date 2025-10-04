🎥 Carrière van Alexander Kristoff eindigt bijzonder bruusk met fikse tegenvaller

Alexander Kristoff heeft zijn wielerloopbaan vroeger dan voorzien beëindigd. De Noor had gehoopt op een symbolische honderdste overwinning, maar door ziekte en een valpartij bleef de teller steken op 98 zeges.

Kristoff was aan zijn laatste seizoen bezig en vertrok met 96 profzeges. Tijdens het jaar kwamen daar nog twee overwinningen bij, waardoor hij op 98 bleef steken. Voor zijn allerlaatste wedstrijd reisde hij af naar Maleisië, waar hij in de Ronde van Langkawi zijn jacht op nummer 100 voortzette. Een tweede plaats was het beste resultaat dat hij daar kon behalen.

De poging om zijn carrière af te sluiten met een mijlpaal werd abrupt beëindigd. In de voorlaatste etappe kwam Kristoff ten val en liep hij meerdere verwondingen op. “Ik heb veel bloed en diepe wonden aan mijn handen. Het was onmogelijk om mijn stuur nog vast te houden”, verklaarde hij bij Sporza. Door de fysieke hinder moest hij opgeven en kwam er een einde aan zijn actieve loopbaan.

Geen droomafscheid

De omstandigheden van zijn afscheid waren niet zoals gehoopt. “Dit was niet hoe ik mijn carrière had willen afsluiten.” Hij verwees naar de opeenvolging van pechmomenten. “Gisteren was ik nog ziek, vandaag voelde ik mij beter en kwam ik ten val. Dat is het leven.” De Noor sloot af met een nuchtere vaststelling. “Wielrennen is een bikkelharde sport.”

Ondanks het uitblijven van de honderdste zege, kende Kristoff een succesvolle carrière. Hij boekte memorabele overwinningen, waaronder Milaan-Sanremo in 2014, de Ronde van Vlaanderen in 2015 en Gent-Wevelgem in 2019. Daarnaast won hij vier etappes in de Tour de France.

Regelmaat

Met 98 profzeges blijft Kristoff een van de meest regelmatige renners van zijn generatie. Zijn afscheid mag dan onverwacht zijn verlopen, zijn palmares blijft indrukwekkend. De val in Langkawi betekende het definitieve slot van een lange en productieve carrière.