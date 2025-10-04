Dubbel gevoel bij Mathieu van der Poel: nu niet of moet het er dit jaar aan geloven?

De veldritplannen van Mathieu van der Poel en Wout van Aert blijven onderwerp van gesprek. Analisten Paul Herygers en Ruben Van Gucht bespraken in Sporza Daily de motivatie en ambities van beide renners in het veldrijden.

Volgens Van Gucht is het logisch dat Van der Poel en Van Aert actief blijven in het veld. “Buitenstaanders vragen zich af waarom ze nog zouden crossen, maar het alternatief is ergens in Spanje en vier, vijf of zes uur trainen”, klinkt het. “Het is niet dat ze in hun zetel liggen als ze niet crossen. Het is toch leuker dan al die lange duurtrainingen.”

Dynamiek

De analist ging ook in op de onderlinge dynamiek tussen Van der Poel en Van Aert. “De vorige keren was het meenemen wat er mee te nemen viel voor Van Aert, maar nu laat hij uitschijnen dat het een groter doel wordt”, verklaarde hij. “Van Van der Poel weten we dat hij alleen maar op zijn fiets moet stappen om klaar te zijn om een koers te winnen in het veld.”



Paul Herygers onderschrijft de waarde van veldrijden voor beide renners. “Ze plukken de vruchten van de cross”, stelde hij. Als voorbeeld noemt hij Van Aert in Parijs. “Ik zie Van Aert nog altijd in Parijs tegen Pogacar rijden. Regen en spekglad. Zonder de cross zou dat misschien fataal afgelopen zijn.”

Stuurvaardigheid

Volgens Herygers is de stuurvaardigheid van beide renners te danken aan hun ervaring in het veld: “Die mannen kunnen sturen en dat is opgebouwd in de cross, hè.” Over de toekomst van Van der Poel in het veldrijden is Herygers genuanceerd.

“Die liefde gaat nooit sterven”, zei hij. Toch sluit hij een tijdelijke pauze niet uit. “Misschien dat Van der Poel eens als eerste gaat zeggen: ‘Nu even niet.’ Maar die jaagt dan weer op het record van Erik De Vlaeminck. Dat moet er dit jaar aan geloven”, besluit hij.