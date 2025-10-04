Géén Tour in 2026: manager onthult het plan van Movistar met Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks wil grotere wedstrijden rijden en verlaat Visma-Lease a Bike. Al zal hij ook bij Movistar de Tour niet rijden in 2026.

Na twee jaar trekt Cian Uijtdebroeks de deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike. Hij hoopte dit jaar om de Vuelta te rijden, maar daar was Jonas Vingegaard kopman. Uijtdebroeks reed zo geen enkele grote ronde dit jaar.

En ook de komende jaren waren er weinig opties voor Uijtdebroeks bij de Nederlandse ploeg. Simon Yates, die dit jaar de Giro won, zal de Giro of Tour rijden. Jonas Vingegaard en Matteo Jorgenson zullen één of twee grote rondes rijden per jaar.



Lees ook... Uijtdebroeks had andere opties, waarom in hemelsnaam trekt hij naar Movistar? Zijn manager legt het uit

Volgens zijn manager Alex Carera is Uijtdebroeks wel klaar voor kopmanschap in een grote ronde "Vorig jaar droeg hij halfweg de Giro de witte trui en stond hij vijfde in het klassement. Twee jaar geleden was hij achtste in de Vuelta. Dan ben je klaar", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Geen Tour, wel Giro in 2026

Die kans krijgt Uijtdebroeks bij Movistar. Die ploeg heeft enkel Enric Mas als klassementsrenner en greep naast Juan Ayuso, die voor Lidl-Trek koos. Maar kopman in de Tour wordt Uijtdebroeks in 2026 niet.

"De bedoeling is om volgend jaar de Giro te rijden. In 2027 of 2028 volgt dan de Tour. We hebben voor vier jaar getekend. We zijn niet gehaast", besluit Carrera nog.