Na EK-goud: Bondscoach Serge Pauwels komt met straffe voorspelling over Jarno Widar

Jarno Widar heeft goud behaald op het EK op de weg voor beloften. Bondscoach Serge Pauwels reageerde tevreden en sprak duidelijke verwachtingen uit over de toekomst van de jonge Belgische renner.

De Belgische ploeg leverde een sterke collectieve prestatie tijdens het EK. Pauwels bevestigde dat de strategie vooraf duidelijk was. “Alles liep bijna perfect vandaag. De ploeg was ook heel goed”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Het plan draaide rond een aanval op de slotklim. “Het plan was om op die laatste klim een move te maken. Ik ben blij dat het gelukt is.” Widar voerde dit plan succesvol uit en verzekerde zich van de Europese titel.



Veerkracht

Volgens Pauwels was het belangrijk dat Widar zijn status als belofte kon verzilveren. “Voor die kampioenschappen is hij belofte gebleven. Het zou zuur geweest zijn als hij dan geen titel had gepakt”, stelde hij. “Vandaag heeft hij de puntjes op de i gezet.”

De prestatie op het EK kwam kort na een teleurstellende wegrit op het WK in Rwanda. Pauwels wees op de mentale groei van Widar. “Ik denk dat hij op dat aspect de grootste stappen heeft gezet. Het zal belangrijk zijn om in de toekomst veerkrachtig te blijven en goed te blijven omgaan met druk en tegenslag.”

Toekomst

Over de toekomst van Widar was Pauwels uitgesproken. Hij ziet mogelijkheden in het klimwerk. “Ik zie hem toch wel scoren in het hooggebergte. Ik veronderstel dat hij... binnen dit en drie jaar toch wel top vijf moet kunnen rijden in een grote ronde.”