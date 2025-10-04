Remco Evenepoel zegt wat hij vindt dat hij verdient en reageert op de woorden van Tadej Pogacar

De woorden van Tadej Pogacar zullen Remco Evenepoel niet uit zijn lood slaan, zoveel is duidelijk. Net als op het WK zullen ze ook op het EK tegen elkaar moeten strijden.

Evenepoel is er op gebrand om een leegte op zijn palmares op te vullen, bevestigt hij bij Sporza. "Dat komt er sowieso bij kijken. Als het parcours er zich toe leent, zal ik mij elk jaar toeleggen op deze wedstrijd, tot het prijs is. Dan zien we wel wanneer dat is. Dit jaar is een mooie kans, we moeten er dus voor proberen gaan. Lukt het niet, dan zijn er nog nieuwe kansen volgend jaar en de jaren nadien."

Kan het dan als extra motivatie omschreven worden dat hij het EK nog niet gewonnen heeft? "Ik ben altijd gemotiveerd, hè. Als er extra zaken bij komen kijken, is het alleen maar mooi. Het is een trui die je eventueel een heel jaar kan dragen, dan is dat zeker wel een doel." Als er een kans is om geschiedenis te schrijven, zegt Evenepoel geen 'neen'.



Evenepoel gewend aan hoge verwachtingen

Pogacar heeft ook aangegeven dat hij toch wel onder de indruk was van de WK-wegrit van Evenepoel en dus veel van hem verwacht. "Dat is natuurlijk leuk om te horen, maar ik denk dat er sowieso altijd veel van mij verwacht wordt. Ongeacht wie die verwachtingen koestert: de media, de ploeg of de fans. Uiteindelijk is dat niets nieuw voor mij."

Evenepoel is uitgesproken kopman: het is bij sommige kampioenschappen al anders geweest. "Moest ik niet in deze vorm verkeren, zou ik het kopmanschap wel willen delen. Moest ik zondag een mindere dag hebben, dan hebben we met iemand als Maxim Van Gils ook veel kansen op dit parcours. Als ik mij goed voel, verdien ik het ergens wel om kopman te zijn."

Evenepoel houdt met twee EK-scenario's rekening

Evenepoel waardeert het wel om op sterke knechten te kunnen rekenen. Zelf voor de aanval kiezen of zijn koers afstemmen op Pogacar: beide scenario's zijn mogelijk. "Ik ben een winnaar en wil winnen op de manier die ik het liefste heb."