Pogacar deelt waarschuwing uit voor EK en is zonneklaar over Evenepoel én Vingegaard

Een week na zijn tweede wereldtitel op de weg staat Tadej Pogacar ook aan de start van het Europees kampioenschap. De Sloveen weet wie hij in de gaten moet houden.

Na zijn tweede wereldtitel op de weg is de honger van Tadej Pogacar nog niet gestild. Net als Evenepoel staat de Sloveen voor het eerst sinds 2021 aan de start van het Europees kampioenschap.

Ook na zijn lange reis vanuit Rwanda voelt Pogacar zich nog goed. De wereldkampioen weet ook wat hij mag verwachten. "Het parcours is zwaar, maar wel korter dan dat op het WK. Deze koers wordt dus veel explosiever dan het WK", zei hij op een persconferentie.

Pogacar verwacht veel van Evenepoel en Vingegaard

Pogacar houdt meerdere renners in de gaten, maar kijkt vooral naar Remco Evenepoel. "Remco zal top zijn. Hij was zondag al heel goed en werd zelfs na die twee fietswissels nog tweede", was Pogacar onder de indruk.

"Als je hem dan woensdag zag vliegen tijdens de EK-tijdrit dan verwacht ik hem zondag zeker opnieuw vooraan. Hij zal gemotiveerd zijn." De EK-wegrit is de enige titel die nog ontbreekt op het palmares van Evenepoel.

De Sloveen kijkt ook naar zijn andere eeuwige rivaal, Jonas Vingegaard. "Het is lang geleden dat ik tegen hem heb gekoerst in een eendagswedstrijd (Ronde van Lombardije 2022, nvdr.). Het feit dat hij hier is, betekent dat hij goed zal zijn."