Uijtdebroeks had andere opties, waarom in hemelsnaam trekt hij naar Movistar? Zijn manager legt het uit

Bij Visma-Lease a Bike weggaan, tot daaraan toe. Maar waarom trekt Cian Uijtdebroeks naar Movistar? Dat is nu niet bepaald een team dat de laatste jaren de successen opstapelt.

VTM NIEUWS kon spreken met Alex Carera. Hij verklaart dat ze samen met Visma-Lease a Bike de analyse hadden gemaakt dat Uijtdebroeks zijn kans moest kunnen gaan in het rondewerk, maar dat binnen zo'n sterke ploeg niet altijd gaat. Uijtdebroeks kreeg daarna de vrijheid om een oplossing te zoeken. Carera legt uit op welke belangstelling hij kon rekenen.

"Twee à drie ploegen hadden interesse in hem", zegt Carera over Uijtdebroeks. "Uiteindelijk had Movistar het beste sportieve project." Had het met een andere ploeg tot een akkoord kunnen komen? "Ja, er was nog een andere concrete optie, maar ten eerste: Cian woont in Andorra. Hij heeft al Spaans geleerd. Een tweede punt is dat Movistar een geweldige geschiedenis heeft."



Sterkste Movistar-renners uit geschiedenis als voorbeeld

Daar moet dan wel in het verdere verleden voor worden gekeken, want de laatste jaren is het nog maar weinig soeps. "Het is een ploeg die verschillende klassementen gewonnen heeft en ervaring heeft in het rondewerk. Ze hebben het in het rondewerk goed gedaan met renners als Quintana, Indurain en Mas. Movistar kan in dit type koersen Cian veel leren."

Dat zou wel eens heel belangrijk kunnen worden voor de ontwikkeling van Uijtdebroeks, denkt Carera. "Dat kan bijdragen aan het potentieel van Cian om een kopman te worden. Cian houdt van het systeem bij Movistar. Het voelt aan als een familie. Als je deze drie elementen combineert, kom je tot de vaststelling dat Movistar de beste optie is voor hem."

Uijtdebroeks en manager zijn overtuigd

Daar is zijn manager alvast van overtuigd. Niet iedereen zal die overtuiging delen, maar alleen de toekomst kan uitwijzen of Uijtdebroeks en zijn entourage het bij het juiste eind hebben of niet. Hopelijk voor hem lost zijn overstap de verwachtingen in.