Uitspraak van Paul Herygers maakt de fans van Wout van Aert ontzettend blij

Wout van Aert geniet momenteel van zijn rustperiode, maar volgens analisten zou zijn terugkeer in het veldrijden niet lang meer op zich laten wachten. Paul Herygers en Ruben Van Gucht bespraken in Sporza Daily de mogelijke plannen van onze landgenoot.

Paul Herygers liet weten dat hij een vermoeden heeft over de datum van Van Aerts terugkeer. “Het zou me niet verbazen dat hij in Merksplas op 15 november terugkeert in het veld”, verklaarde hij bij Sporza.

Hij benadrukte dat het om een persoonlijke inschatting gaat. “Het is echt met de natte vinger, maar ik weet dat zijn manager die cross gered heeft. Jef Van den Bosch en Wout van Aert zijn twee handen op één buik.”



Buikgevoel

Herygers gaf aan dat zijn uitspraak gebaseerd is op intuïtie. “Het is een zuiver buikgevoel, maar het zou mij niet verbazen”, herhaalde hij. Daarmee gaf hij aan dat er nog geen officiële bevestiging is, maar dat de omstandigheden rond de cross in Merksplas een aanwijzing kunnen zijn.

Ruben Van Gucht ging in op de bredere plannen van Van Aert. Volgens hem heeft de renner al een signaal gegeven over zijn intenties. “Hij heeft een tipje van de sluier gegeven”, aldus Van Gucht. Van Aert zou zijn wegseizoen vroeger beëindigd hebben dan gewoonlijk, met het oog op een eerdere start in het veldrijden.

Meer veldritten

Van Gucht citeerde Van Aert. “Hij zei dat hij vroeger een punt achter zijn wegseizoen zette om eerder het veld in te duiken.” Daarmee lijkt Van Aert te mikken op een ruimer veldritprogramma dan in voorgaande jaren. “Hij wil terug meer crossen, en dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren”, besloot Van Gucht.

De uitspraken van Herygers en Van Gucht geven aanleiding tot speculatie over een vroege terugkeer van Van Aert in het veld. Fans van onze landgenoot volgen de ontwikkelingen op de voet, maar horen maar al te graag dat Van Aert weer meer zal crossen en al zeker halfweg november.