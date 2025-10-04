Van Aert inspireert andere topsporter bij het maken van cruciale keuze: "Met een schuin oog naar Wout gekeken"

Foto: © photonews

Wout van Aert is toch zo'n grote inspiratiebron. Niet alleen voor sportfans, maar ook voor andere sporters, zoals Kjeld Nuis.

Als er in het wielrennen geruchten opduiken over een eventueel vertrek van Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike, dan mogen die met meer dan een korrel zout genomen worden. Van Aert heeft immers een contract getekend tot aan het einde van zijn loopbaan bij Visma-Lease a Bike, de ploeg waar hij nu al zeven jaar voor koerst.

Akkoord Van Aert teken van loyaliteit

Binnen de sportwereld wordt met heel veel respect gekeken naar het aangaan van zo'n verbintenis en naar zo'n teken van loyaliteit. Zeker in Nederland is dat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Dat is ook mede waardoor de Nederlandse langebaanschaatser Kjeld Nuis nu ook een contract tot het einde van zijn carrière bij zijn ploeg getekend heeft.

De 35-jarige Nuis zorgt zo voor een unicum in de schaatssport en steekt bij De Telegraaf niet onder stoelen of banken dat Van Aert voor hem gold als een inspiratiebron. "Tuurlijk is dat zo. Ik heb zeker met een schuin oog naar Wout van Aert gekeken. Dat filmpje waarin hij bekend maakte dat hij voor altijd bij zijn ploeg blijft, vond ik zó mooi."

Het delen van een video kan dus veel meer worden dan alleen maar een persoonlijke aankondiging. In september 2024 postte Visma-Lease a Bike op zijn socials een filmpje waarin Van Aert een brief schreef naar zijn eigen ploeg, om te bevestigen dat hij tot en met het laatste jaar van zijn wielerloopbaan aan boord zou blijven. 

Zoals Wout van Aert en Marianne Vos

Zoiets kan dus ook bepaalde beslissingen in andere sporten in de hand werken. Schaatser Nuis gaat nu dezelfde weg waar in het wielrennen Wout van Aert en ook Marianne Vos al eerder voor kozen. Als het ergens goed is, waarom er dan weggaan?

