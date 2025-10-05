Concurrent voor Pogacar en Evenepoel? Vingegaard start met stevige twijfels op het EK

Jonas Vingegaard wil op het Europees kampioenschap opnieuw proeven van het eendagswerk. Kan de Deen Pogacar en Evenepoel het vuur aan de schenen leggen?

Voor het eerst sinds de Clasica San Sebastian vorig jaar en slechts voor de tweede keer in drie jaar tijd gaat Jonas Vingegaard een eendagskoers rijden. Maar waarom koos de Deen specifiek voor het EK?

"Omdat het een goeie gelegenheid is om nog eens een eendagskoers te rijden", zei de Deen op een persconferentie. "Een EK of een WK past gewoonweg beter in mijn programma dan Luik-Bastenaken-Luik, omdat ik op dat moment al gefocust ben op mijn Tour-voorbereiding."



Concurrent voor Pogacar en Evenepoel?

In die Tour is Vingegaard de voorbije vijf jaar altijd een uitdager van Tadej Pogacar en recent ook van Remco Evenepoel. Kan hij dat ook op het EK? "Ik heb ze bezig gezien op het WK en ze leken alle twee in heel goeie vorm."

"Of er een driestrijd komt, hangt niet van hen maar van mij af. Want zelf weet ik niet helemaal hoe het gesteld is met mijn conditie. Ik heb 2 grote rondes gereden. We zullen zien wat dat zal geven."

En Vingegaard moet niet af van Pogacar. "Ik heb Pogacar ook al geklopt in de sprint", verwees Vingegaard naar de 11e rit in de Tour van vorig jaar. "Evenepoel? Tegen hem heb ik bij mijn weten nog nooit gesprint."