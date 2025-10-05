De Wolf drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar: "Speelt geen rol"

Op het Europees kampioenschap wordt opnieuw een duel verwacht tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Maar kan Evenepoel de Sloveen wel iets in de weg leggen?

Remco Evenepoel droomt van de Europese titel op de weg. Het is de enige trui die nog ontbreekt in zijn kast. Dan moet Evenepoel wel voorbij wereldkampioen Tadej Pogacar, die ook voor het eerst de Europese trui wil pakken.

Op het WK in Rwanda plaatste Pogacar zijn beslissende aanval op 105 kilometer van de streep, de laatste 66,6 kilometer reed de Sloveen alleen. Al dacht Remco Evenepoel wel dat hij zonder pech dichter was gekomen van het goud.



Lees ook... Een teken van mentale sterkte: de vele vergelijkingen met Mathieu van der Poel krijgen hem absoluut niet klein

Domineert Pogacar ook op het EK?

Dirk De Wolf denkt daar anders over en ziet hetzelfde scenario zich ontplooien op het EK. Als Pogacar en Evenepoel met dezelfde conditie aan de start staan, dan denkt hij dat Pogacar opnieuw aan het langste eind zal trekken.

"Akkoord, de koers is nu slechts 202 kilometer in plaats van 270 kilometer, maar dat speelt tegenwoordig geen rol meer", zegt De Wolf bij Het Nieuwsblad. Pogacar zal dan wel vroeger aanvallen, denkt De Wolf.

"’t Is de Merckx van zijn tijd. Ik zat onlangs samen met een paar profs. Die zeiden: ‘Wolfke, gij weet niet hoe rap dienen rijdt.’ Je moet niet vragen", besluit De Wolf nog.