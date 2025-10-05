Evenepoel verrast ploegmaats en dus moet er kritisch naar tactiek gekeken worden: de Belgen verdedigen zich

Remco Evenepoel is weer mooi tweede geworden op een kampioenschap, maar qua tactiek moeten er wel enkele vraagtekens geplaatst worden. Het uitgetekende plan is blijkbaar niet helemaal gevolgd.

Hierover getuigen de Belgische ploegmaats van Evenepoel bij Sporza. Cras en Lecerf gaven er op een gegeven moment een ruk aan, in een succesvolle poging om Pogacar te isoleren. "Dat Remco kort daarna al ten aanval zou trekken, was niet het plan", geeft Xandro Meurisse toe. Het is nochtans niet de bedoeling dat de kopman zijn ploegmaats verrast.

Dat is dus wel gebeurd. Toch vindt Tiesj Benoot niet dat er de Belgische ploeg veel verweten kan worden. Al werd er na die eerste versnelling van Evenepoel misschien te gulzig met de Belgische krachten gewoekerd. "Dat is het enige waarover je kan discussiëren, dat we op kop rijden net voor we de 3e keer die lange klim oprijden", stelt Benoot.



Wat kon België anders doen op EK?

"Maar tot dan hadden we niks gedaan dat in de kaart van Pogacar speelde", voegt de man die pas herstelde van Covid-19 er nog snel aan toe. Louis Vervaeke kan zich niet vinden in het standpunt dat België de rode loper uitrolde voor Pogacar. "Wat konden we anders gedaan hebben?" Vervaeke ziet geen andere opties dan datgene waarvoor gekozen werd.

"Als iemand mij kan zeggen hoe Tadej vandaag te kloppen was, dan hoor ik het graag", aldus Vervaeke. Dat is nog iets anders. Meer dan waarschijnlijk was Pogacar niet te verslaan, met welke tactiek dan ook. Het is wel zo dat een paar analisten vooraf België het advies hadden gegeven om Slovenië het initiatief te laten nemen. Die raad is niet gevolgd.

Geen makke Belgische lammetjes

We hebben ons tenminste niet als makke schapen naar de slachtbank laten leiden", vindt Benoot. "Het parcours was gewoon zo zwaar dat het als collectief moeilijk was om iets te doen tegen een renner die er zo bovenuit steekt."