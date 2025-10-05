Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn
Foto: © photonews

Jarno Widar heeft al het goede voorbeeld gegeven. Nu is het aan Remco Evenepoel om bij de profs België een gouden EK-medaille te bezorgen.

Vlak voor de start van de EK-wegrit stond Evenepoel Sporza te woord. Hij heeft Jarno Widar niet meer persoonlijk kunnen feliciteren voor zijn Europese titel bij de U23. "We hebben de beloften niet meer gezien, ze zijn meteen vertrokken. Het is uiteraard wel supermooi om te zien. Het was een supermooie aanval. Het toont gewoon aan dat hij een supersterke renner is en hij klaar is om de overstap te maken naar de profs."

Met het oog op de elite toont het dat op die laatste helling het verschil gemaakt kan worden. "Jaja, sowieso. Het is natuurlijk altijd anders koersen in wedstrijden van de profs ten opzichte van wedstrijden van de beloften. Het is sowieso een inspanning van vijf minuten. Na een lange, slopende wedstrijd is dat lang genoeg om het verschil te maken."

Lees ook... Andere aanpak dan op het WK? Evenepoel verklapt zijn plan om Pogacar te kloppen op het EK

Evenepoel verwacht dat het man tegen man wordt

Evenepoel heeft niet alleen iets van de zege van Widar geleerd. Ook van de overwinning van Vollering bij de vrouwen heeft Evenepoel wat opgestoken. "Van de vrouwenwedstrijd leerde ik dat het niet in het nadeel is om alleen te rijden. Eens het ontplofte, was het vrouw tegen vrouw. Bij ons zal het man tegen man worden. Ik verwacht wel een beetje hetzelfde bij ons."

Dat heeft te maken met de opeenstapeling van de verschillende beklimmingen. "Er zal weinig recuperatie bij zijn. Ik moet klaar zijn om op elk 'kaske' iets te verwachten." In welke mate stemt hij zijn koers af op Tadej Pogacar? "Wel en niet. Er staan nog anderen aan de start. Op een EK kunnen andere situaties voorkomen", is Evenepoel op zijn hoede.

België moet geloven in eigen koersplan

De Belgische kopman beseft dus dat hij alert moet koersen op het EK in Frankrijk. "Het zal opletten geblazen worden", waarschuwt Evenepoel. "Uiteindelijk moeten we geloven in ons eigen koersplan en er vol voor gaan." 

