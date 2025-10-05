Experts ter zake verschillen grondig van mening: de ene gelooft veel minder in Remco Evenepoel dan de anderen

Experts ter zake verschillen grondig van mening: de ene gelooft veel minder in Remco Evenepoel dan de anderen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Gaat Remco Evenepoel de EK-wegrit naar zijn hand zetten? De experts ter zake verschillen hierover grondig van mening.

De EK-wegrit heeft veel weg van de Faun Ardèche Classic. Daarom zocht De Zondag de Belgen op die al vaak aan de Franse eendagskoers deelnamen of er een goed resultaat boekten. Bij Pieter Serry, ploegmaat van Evenepoel, is er veel realisme. "Een ideaal scenario? Tja... We moeten eerlijk zijn: Pogacar is de beste coureur bergop en dus de te kloppen man." 

Ook Dimitri Peyskens denkt dat Evenepoel voor een lastige opdracht staat. "Het is moeilijk, hè. Pogacar rijdt weg waar hij wil. In ieder geval zou ik de Slovenen de koers in handen laten nemen, terwijl twee landgenoten zich voortdurend bezighouden met de bevoorrading en positionering van Remco, wat in de aanloop naar elke klim cruciaal kan zijn." 

Lees ook... Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

Pogi vs Remco of Pogi vs Vingegaard?

Serry onderstreept dat hij er wel in gelooft. "Ook Pogacar is een mens en kan eens een mindere dag hebben. Remco is goed in vorm en Pogacar heeft al een druk jaar achter de rug." Eliot Lietaer denkt aan een ander scenario. "Ik verwacht een duel tussen Pogacar en Vingegaard. Val d'enfer is niet 100 procent Remco's ding: veel te explosief. Ik denk dat zij erbovenuit zullen steken, ook al zit Remco in een fantastische vorm."

Lietaer is dus geen believer in Evenepoel, maar Mauri Vansevenant denkt net dat Jonas Vingegaard er veel minder aan te pas zal komen dan velen denken. "In het eendagswerk blonk hij nog nooit uit en op dit parcours zal het er in de aanloop naar de hellingen nerveus aan toe gaan." Zo is Eliot Lietaer meteen van antwoord gediend.

Evenepoel moet het doen op de tussenstukken

Hij geeft toe dat Evenepoel zou kunnen toeslaan op de tussenstukken. "Als Remco daar een gaatje van tien meter kan slaan, is hij in staat om nog eens een grootse solo op te voeren." Vansevenant denkt ook aan een solo als ideaal scenario. Serry vergelijkt de EK-wegrit met de Clasica San Sebastian. "Laat San Sebastian nu net de klassieker zijn die Remco zo goed ligt."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Pieter Serry
Mauri Vansevenant

Meer nieuws

Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

13:00
Andere aanpak dan op het WK? Evenepoel verklapt zijn plan om Pogacar te kloppen op het EK

Andere aanpak dan op het WK? Evenepoel verklapt zijn plan om Pogacar te kloppen op het EK

12:30
Van der Poel voert geplande training niet uit en verantwoordt zich bij zijn ploeg met bekende wielerterm

Van der Poel voert geplande training niet uit en verantwoordt zich bij zijn ploeg met bekende wielerterm

16:30
Een teken van mentale sterkte: de vele vergelijkingen met Mathieu van der Poel krijgen hem absoluut niet klein

Een teken van mentale sterkte: de vele vergelijkingen met Mathieu van der Poel krijgen hem absoluut niet klein

16:00
"Geen lessen getrokken uit het WK": maakt Evenepoel opnieuw dezelfde fout op het EK?

"Geen lessen getrokken uit het WK": maakt Evenepoel opnieuw dezelfde fout op het EK?

09:00
De Wolf drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar: "Speelt geen rol"

De Wolf drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar: "Speelt geen rol"

13:30
Jan Bakelants begrijpt niets van Jonas Vingegaard: "Heel vreemd"

Jan Bakelants begrijpt niets van Jonas Vingegaard: "Heel vreemd"

14:00
Meulebeke bewust overgeslagen: Toon Aerts komt met verklaring

Meulebeke bewust overgeslagen: Toon Aerts komt met verklaring

12:00
Wat als Evenepoel opnieuw miserie heeft met zijn fiets: Serge Pauwels is voorbereid

Wat als Evenepoel opnieuw miserie heeft met zijn fiets: Serge Pauwels is voorbereid

07:00
Ploegleider reageert klaar en duidelijk op goed resultaat van vertrekkende Uijtdebroeks

Ploegleider reageert klaar en duidelijk op goed resultaat van vertrekkende Uijtdebroeks

11:00
Kans voor Evenepoel? Bakelants stelt zich vragen bij Pogacar voor het EK

Kans voor Evenepoel? Bakelants stelt zich vragen bij Pogacar voor het EK

08:00
Concurrent voor Pogacar en Evenepoel? Vingegaard start met stevige twijfels op het EK

Concurrent voor Pogacar en Evenepoel? Vingegaard start met stevige twijfels op het EK

07:30
Belgische of Europese trui? Tim Merlier spreekt zijn voorkeur uit

Belgische of Europese trui? Tim Merlier spreekt zijn voorkeur uit

10:00
Eindelijk prijs: Demi Vollering pakt Europese titel en zet critici op hun plaats

Eindelijk prijs: Demi Vollering pakt Europese titel en zet critici op hun plaats

08:30
Jarno Widar spreekt klare taal na behalen van Europese titel en heeft al een nieuwtje voor 2026

Jarno Widar spreekt klare taal na behalen van Europese titel en heeft al een nieuwtje voor 2026

21:30
"Hij lachte daar altijd mee": Ex-ploegmaat zegt hoe het zit met Michael Vanthourenhout

"Hij lachte daar altijd mee": Ex-ploegmaat zegt hoe het zit met Michael Vanthourenhout

20:30
Remco Evenepoel heeft duidelijke boodschap over Jonas Vingegaard

Remco Evenepoel heeft duidelijke boodschap over Jonas Vingegaard

04/10
9 op 11! Opnieuw prijs voor Paul Magnier: "Ik heb er geen woorden voor"

9 op 11! Opnieuw prijs voor Paul Magnier: "Ik heb er geen woorden voor"

20:00
Dubbel gevoel bij Mathieu van der Poel: nu niet of moet het er dit jaar aan geloven?

Dubbel gevoel bij Mathieu van der Poel: nu niet of moet het er dit jaar aan geloven?

19:00
📷 Tourwinnares Ferrand-Prévot begint vakantie met... een operatie

📷 Tourwinnares Ferrand-Prévot begint vakantie met... een operatie

18:30
Uitspraak van Paul Herygers maakt de fans van Wout van Aert ontzettend blij

Uitspraak van Paul Herygers maakt de fans van Wout van Aert ontzettend blij

18:00
🎥 Carrière van Alexander Kristoff eindigt bijzonder bruusk met fikse tegenvaller

🎥 Carrière van Alexander Kristoff eindigt bijzonder bruusk met fikse tegenvaller

17:00
Remco Evenepoel grijnst na suggestie over wat in zijn voordeel kan spelen en wijst naar palmares Tadej Pogacar

Remco Evenepoel grijnst na suggestie over wat in zijn voordeel kan spelen en wijst naar palmares Tadej Pogacar

04/10
Joran Wyseure is de grootste beer en pakt de eerste grote cross van het jaar in Meulebeke

Joran Wyseure is de grootste beer en pakt de eerste grote cross van het jaar in Meulebeke

04/10
Bakelants is zeker dat Evenepoel geschrokken is, maar is vooral snoeihard voor Uijtdebroeks: "Cian is fragiel"

Bakelants is zeker dat Evenepoel geschrokken is, maar is vooral snoeihard voor Uijtdebroeks: "Cian is fragiel"

04/10
Na EK-goud: Bondscoach Serge Pauwels komt met straffe voorspelling over Jarno Widar

Na EK-goud: Bondscoach Serge Pauwels komt met straffe voorspelling over Jarno Widar

04/10
Remco Evenepoel zegt wat hij vindt dat hij verdient en reageert op de woorden van Tadej Pogacar

Remco Evenepoel zegt wat hij vindt dat hij verdient en reageert op de woorden van Tadej Pogacar

04/10
Seizoen nu al voorbij voor Eli Iserbyt? Bart Wellens spreekt klare taal

Seizoen nu al voorbij voor Eli Iserbyt? Bart Wellens spreekt klare taal

04/10
Van Aert inspireert andere topsporter bij het maken van cruciale keuze: "Met een schuin oog naar Wout gekeken"

Van Aert inspireert andere topsporter bij het maken van cruciale keuze: "Met een schuin oog naar Wout gekeken"

04/10
Lefevere drukt Uijtdebroeks met neus op de feiten en is zelfs negatief over potentieel van Belgische renner

Lefevere drukt Uijtdebroeks met neus op de feiten en is zelfs negatief over potentieel van Belgische renner

04/10
Goud voor België! Widar pakt revanche op grote WK-ontgoocheling met verschroeiende aanval richting EK-titel

Goud voor België! Widar pakt revanche op grote WK-ontgoocheling met verschroeiende aanval richting EK-titel

04/10
"Niet alles voor één iemand": Red Bull-BORA-hansgrohe helder over komst van Evenepoel

"Niet alles voor één iemand": Red Bull-BORA-hansgrohe helder over komst van Evenepoel

03/10
Remco Evenepoel heeft in vergelijking met WK twee troeven aan zijn zijde die verschil kunnen maken

Remco Evenepoel heeft in vergelijking met WK twee troeven aan zijn zijde die verschil kunnen maken

04/10
Uijtdebroeks had andere opties, waarom in hemelsnaam trekt hij naar Movistar? Zijn manager legt het uit

Uijtdebroeks had andere opties, waarom in hemelsnaam trekt hij naar Movistar? Zijn manager legt het uit

04/10
Heuglijk nieuws voor Tom Boonen en vriendin Wiebeke: het is voor hen nu absoluut genieten! Naast de fiets

Heuglijk nieuws voor Tom Boonen en vriendin Wiebeke: het is voor hen nu absoluut genieten!

04/10
Géén Tour in 2026: manager onthult het plan van Movistar met Cian Uijtdebroeks

Géén Tour in 2026: manager onthult het plan van Movistar met Cian Uijtdebroeks

04/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Cian Uijtdebroeks Tadej Pogacar Jan Bakelants Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Serge Pauwels Michael Vanthourenhout Jarno Widar Tim Merlier Laurens Sweeck Mathieu Van Der Poel Tom Boonen Dirk De Wolf Eliot Lietaer Dimitri Peyskens Pieter Serry Mauri Vansevenant Tiesj Benoot Maxim Van Gils

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved