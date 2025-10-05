Experts ter zake verschillen grondig van mening: de ene gelooft veel minder in Remco Evenepoel dan de anderen

Gaat Remco Evenepoel de EK-wegrit naar zijn hand zetten? De experts ter zake verschillen hierover grondig van mening.

De EK-wegrit heeft veel weg van de Faun Ardèche Classic. Daarom zocht De Zondag de Belgen op die al vaak aan de Franse eendagskoers deelnamen of er een goed resultaat boekten. Bij Pieter Serry, ploegmaat van Evenepoel, is er veel realisme. "Een ideaal scenario? Tja... We moeten eerlijk zijn: Pogacar is de beste coureur bergop en dus de te kloppen man."

Ook Dimitri Peyskens denkt dat Evenepoel voor een lastige opdracht staat. "Het is moeilijk, hè. Pogacar rijdt weg waar hij wil. In ieder geval zou ik de Slovenen de koers in handen laten nemen, terwijl twee landgenoten zich voortdurend bezighouden met de bevoorrading en positionering van Remco, wat in de aanloop naar elke klim cruciaal kan zijn."



Lees ook... Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

Pogi vs Remco of Pogi vs Vingegaard?

Serry onderstreept dat hij er wel in gelooft. "Ook Pogacar is een mens en kan eens een mindere dag hebben. Remco is goed in vorm en Pogacar heeft al een druk jaar achter de rug." Eliot Lietaer denkt aan een ander scenario. "Ik verwacht een duel tussen Pogacar en Vingegaard. Val d'enfer is niet 100 procent Remco's ding: veel te explosief. Ik denk dat zij erbovenuit zullen steken, ook al zit Remco in een fantastische vorm."

Lietaer is dus geen believer in Evenepoel, maar Mauri Vansevenant denkt net dat Jonas Vingegaard er veel minder aan te pas zal komen dan velen denken. "In het eendagswerk blonk hij nog nooit uit en op dit parcours zal het er in de aanloop naar de hellingen nerveus aan toe gaan." Zo is Eliot Lietaer meteen van antwoord gediend.

Evenepoel moet het doen op de tussenstukken

Hij geeft toe dat Evenepoel zou kunnen toeslaan op de tussenstukken. "Als Remco daar een gaatje van tien meter kan slaan, is hij in staat om nog eens een grootse solo op te voeren." Vansevenant denkt ook aan een solo als ideaal scenario. Serry vergelijkt de EK-wegrit met de Clasica San Sebastian. "Laat San Sebastian nu net de klassieker zijn die Remco zo goed ligt."