"Geen lessen getrokken uit het WK": maakt Evenepoel opnieuw dezelfde fout op het EK?

Volgens Remco Evenepoel had hij zonder pech op het WK Tadej Pogacar wel kunnen volgen. Vraag is maar of dat hem niet zuur zal opbreken op het EK.

Door twee fietswissels verloor Remco Evenepoel veel tijd op het WK in Rwanda. Toch werd hij nog tweede, op anderhalve minuut van Tadej Pogacar. Maar wat als Evenepoel geen pech had gehad?

De drievoudige wereldkampioen tijdrijden is ervan overtuigd dat hij Pogacar wel had kunnen volgen op het WK. Daar is Benji Naesen, co-host van Lanterne Rouge Cycling Podcast, het niet helemaal mee eens.



Lees ook... Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

Heeft Evenepoel lessen getrokken uit het WK?

“Ik vrees een beetje dat Evenepoel, door wat er allemaal gebeurd is, denkt dat hij enkel door pech niet heeft kunnen volgen en geen lessen heeft getrokken uit het WK", zegt Naesen bij Het Nieuwsblad.

Volgens Naesen valt Pogacar telkens zo vroeg aan op een kampioenschap omdat hij weet dat zijn ploeg niet sterk genoeg is en hij wil vermijden dat hij in een situatie komt waarin hij geïsoleerd zit tegen enkele sterke landen.

En dus vindt Naesen dat er op het EK niet moet gewachten worden tot de laatste passage op de lange klim van Saint-Romain-de-Lerps (7 km aan 7,2%) op 80 kilometer van de streep om aan te vallen. "Andere landen moeten proberen voorop te geraken vóór Pogacar gaat."