Kans voor Evenepoel? Bakelants stelt zich vragen bij Pogacar voor het EK

Een week na zijn triomf op het WK in Rwanda is Tadej Pogacar ook topfavoriet voor het EK in Frankrijk. Al Jan Bakelants ziet ook kansen om de Sloveen te kloppen.

Met 3.306 hoogtemeters op zo'n 202 kilometer wordt het EK in Frankrijk een korte, maar zware koers. Anticiperen zal bijzonder moeilijk zijn en de finale zal wellicht ook vroeg openbarsten. Al blijft de topfavoriet altijd Pogacar.

De Sloveen heeft wel niet zo'n sterke ploeg aan de start, de Belgen met Evenepoel en de Denen met Skjelmose en Vingegaard zijn in principe beter. "In principe rijdt Pogacar dwars door elke coalitie heen", zegt Jan Bakelants bij HLN.



Lees ook... Concurrent voor Pogacar en Evenepoel? Vingegaard start met stevige twijfels op het EK

Al vraag Bakelants zich wel af hoe de Sloveen zich zal opstellen op het EK. Het is een koers die hij nog nooit won, maar echt een doel lijkt het niet. Dat was het WK en volgende week ook de Ronde van Lombardije.

Heeft Pogacar zin in het EK?

Ook Jan Bakelants weet niet goed wat hij er van moet maken. "Een béétje decompressie na zijn gewonnen wereldtitel zou wel logisch zijn." Want daar won Pogacar na een aanval van 105 kilometer en een solo van 66,6 kilometer.

Pogacar wint altijd op indrukwekkende wijze dat het Bakelants verbaast dat Pogacar nog zin heeft in het EK. Afwachten of de Sloveen ook echt weer zal uithalen of zich toch een beetje menselijk toont.