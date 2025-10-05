Meulebeke bewust overgeslagen: Toon Aerts komt met verklaring

Zaterdag ging in Meulebeke het nieuwe veldritseizoen van start. Van Toon Aerts was er echter geen spoor te bekennen, maar daar heeft hij zijn redenen voor.

De afgelopen maanden mocht Toon Aerts bij Lotto proeven van het wegwielrennen. Hij zette enkele mooie resultaten neer, zo eindigde hij in de Ronde van België, de Ronde van Wallonië en de Ronde van Groot-Brittannië in de top tien in een etappe.

In de Ronde van Wallonië eindigde Aerts ook knap negende in het eindklassement. De komende jaren wil Aerts nog meer proeven van het wegwielrennen, maar dat heeft ook gevolgen voor het veldrijden.

Waarom was Aerts niet aanwezig in Meulebeke?

Zo stond Aerts zaterdag niet aan de start in Meulebeke. "Ik heb de Tour of Britain (2 tot 7 september) nog maar vier weken geleden gereden, maar ik wilde daar wel aan de start staan", zegt Aerts bij Derailleur.

"Ik offer één cross met startgeld en prijzengeld op ten opzichte van die week ervaring in de regen in de Tour of Britain", lachte Aerts. "Het heeft voor- en nadelen. Ik ga geen vijf procent meer beter worden."

"Maar het geeft mijn carrière wel een nieuwe schwung die in het veldritseizoen misschien ook wel zal opleveren." Op 16 oktober begint Aerts aan zijn seizoen in Ardooie, op 12 oktober rijdt hij ook het WK gravel.