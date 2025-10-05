Ploegleider reageert klaar en duidelijk op goed resultaat van vertrekkende Uijtdebroeks

Foto: © photonews

Cian Uijtdebroeks heeft zijn goede najaarsvorm doorgetrokken in de Giro dell'Emilia. In de Italiaanse klassieker plaatste hij zich knap in de top tien.

Vrijdag werd verrassend het vertrek van Cian Uijtdebroeks bij Visma-Lease a Bike aangekondigd. Hij verlaat de Nederlandse ploeg na twee jaar en heeft voor vier jaar getekend bij het Spaanse Movistar. 

Die deal was voor het WK in Rwanda al beklonken en dus kon Uijtdebroeks zich opnieuw focussen op zijn laatste koersen voor Visma-Lease a Bike. Zaterdag stond Uijtdebroeks aan de start in de Giro dell'Emilia. 

Uijtdebroeks achtste in Giro dell'Emilia

Op de slotklim van San Luca (2,1 km aan 9,4%) eindigde Uijtdebroeks als achtste, maar wel als laatste van een groepje dat sprintte voor de derde plaats. "In de finale probeerde Cian het met enkele goede versnellingen, maar hij kreeg helaas niet genoeg ruimte", zegt ploegleider Marc Reef

"Uiteindelijk hebben Ben (Tulett, nvdr.) en Cian alles gegeven om in de top tien te eindigen, en daar zijn we tevreden mee. Ze lieten zien dat de vorm goed is, zeker met het oog op de komende koersen", besluit Reef nog. 

Dinsdag staat Uijtdebroeks aan de start van Tre Valli Varesine, daarna trekt hij wellicht naar China voor de Ronde van Guangxi (14 tot 19 oktober), de laatste rittenkoers in de WorldTour van dit jaar. 

Cian Uijtdebroeks

