Pogacar vindt zichzelf niet superdominant na het winnen van Tour, WK en EK: "Evenepoel was supergoed"
Foto: © photonews

Vanaf wanneer ben je superdominant? Tadej Pogacar wil die term alvast niet gebruiken om zijn prestatie op het EK te omschrijven.

Nochtans reed hij weer van ver weg, zoals we op het WK ook gezien hebben. "Ik reed vooraan en ik weet dat een kloof van een minuut een comfortabele voorsprong is. Ik denk niet dat ik superdominant was", reageerde Pogacar bescheiden op zijn EK-zege in zijn flashinterview. Als je ziet wat hij allemaal wint en de manier waarop, bestaat over zijn superioriteit nochtans geen twijfel.

Pogacar wilde zich wellicht vooral respectvol blijven opstellen ten opzichte van de concurrentie. "Remco Evenepoel was supergoed en bleef op me jagen. Ik mocht niet opgeven vooraleer ik de eindstreep had bereikt. Ik ben alles blijven geven. Ik ben blij dat het erop zit en ik weer een nieuwe titel beet heb", aldus de Europese kampioen.

Veel aanvalslust bij de Belgen

De aanvalslust langs Belgische kant was voor Pogacar wel iets om rekening mee te houden. "België begon aan te vallen en ik begon enkele ploegmaats te verliezen. In de derde ronde zag ik nog vier à vijf Belgen rondom mij en was ik de enige Sloveen. Het is beter om zelf aan te vallen dan in een groep te zitten van waaruit er verschillende aanvallen kunnen komen."

De aanval is de beste verdediging, zoiets. "Ik heb geprobeerd en het is mij gelukt." Dat is duidelijk. Heeft Pogacar na al zijn triomfen nog wel persoonlijke doelen? "Elk jaar wil ik een betere versie van mezelf tonen, meer ervaring opdoen, verschillende koersen rijden. Ik heb het geluk om veel koersen te winnen. Ik moet er van genieten zolang ik kan."

Pogacar blij met EK in Slovenië in 2026

Volgend jaar zal Pogacar in zijn Slovenië zijn kersverse Europese titel kunnen verdedigen, als hij ervoor kiest om opnieuw aan de start te komen. "Het is een grote eer dat het EK volgend jaar in mijn thuisland plaatsvindt", besluit Pogacar.  

