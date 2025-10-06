"Belachelijk": opvallende regel zorgde dat slechts 17 renners het EK uitreden

Zowel op het WK als op het EK won Tadej Pogacar na een lange solo. Maar ook de grote verschillen en de weinige renners in de uitslag vielen in beide koersen op.

Op het WK in Rwanda haalden slechts 30 van de 165 gestarte renners de finish. Amanuel Ghebreigzabhier kwam als laatste over de streep, op iets meer dan twaalf minuten van Tadej Pogacar.

Een week later op het EK in Frankrijk hetzelfde verhaal. Daar werden amper 17 van de 101 gestarte renners opgenomen in de uitslag, de Luxemburger Mats Wenzel kwam 12'32" na Tadej Pogacar binnen.

Renners uit koers gehaald op WK en EK

Zowel op het WK als op het EK werd een tienminutenregel toegepast. Renners die bij het ingaan van de lokale ronde meer dan tien minuten achterstand hadden, werden door de jury uit de koers gehaald.

Xandro Meurisse uitte er al zijn ongenoegen over na het WK, na het EK liet de Fransman Julien Bernard van zich horen. "De regel is belachelijk. Op het WK in Kigali haalde ik de finish niet omdat ik kapot was na een lange ontsnapping", zegt hij bij Ouest France.

"Maar hier is mij een mooi moment afgenomen om de Val d’Enfer op te rijden met die vele Franse fans langs de kant. Dat is behoorlijk frustrerend. Ze gingen ons toch niet op een ronde zetten", stelt Bernard nog.