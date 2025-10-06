Evenepoel ergerde zich aan Seixas, Franse bondscoach Voeckler klaar en duidelijk over toptalent

Paul Seixas, met zijn 19 jaar de jongste deelnemer aan het EK, pakte het brons in de wegrit. De jonge Fransman verraste zo ook zichzelf.

Met zijn 19 jaar en elf dagen was Paul Seixas de allerjongste renner aan de start van het EK wielrennen. De jonge Fransman werd vorig jaar nog wereldkampioen tijdrijden bij de junioren en sloeg de beloften over.

Met al een achtste plaats in de Dauphiné liet Seixas zich al zien bij de profs, in augustus won hij nog de Tour de l'Avenir bij de beloften. Op het EK zette Seixas echt een stap vooruit met een derde plaats in de wegrit.

Remco Evenepoel stoorde zich aan het gedrag van de jonge Seixas, maar het leverde hem wel het brons op. "Wat een onbeschrijfelijk gevoel. Ik besef het echt nog niet. Met die gasten op het podium staan, dat is echt een jongensdroom die ik realiseer", zei hij bij Sporza.

Voeckler lovend over Seixas

Ook de Franse bondscoach Thomas Voeckler was in de wolken. "Het is onwaarschijnlijk wat hij doet." Seixas reed ook al het WK bij de profs, daar werd hij dertiende. Voeckler zag vooral een volwassen Seixas.

"Hij is bijzonder ontspannen, maar maakt zich tegelijk nergens zorgen over, weet precies wat hij wil en bereidt alles tot in de puntjes voor. Laat hem nu zijn eigen weg blijven volgen", besloot Voeckler nog.