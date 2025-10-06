Vingegaard heeft totale offday op EK, maar verdedigt zich: "Daarom deed ik mee"

Jonas Vingegaard was de onverwachte factor aan de start van het EK. De Deen speelde echter geen rol van betekenis en zakte er al halfweg koers door.

Voor het eerst sinds begin augustus vorig jaar stond Jonas Vingegaard nog eens aan de start van een eendagskoers. De Deen wilde zichzelf herontdekken in het eendagswerk, maar dat mislukte dus helemaal.

Op zo'n 105 kilometer van de streep zakte Vingegaard erdoor en hij gaf uiteindelijk ook op. "Ik had op meer gehoopt natuurlijk, maar soms heb je gewoon je dag niet", zei Vingegaard bij het Deense Feltet.

"Misschien is het vanwege mijn drukke programma of is de vorm er gewoon even niet. Al op de eerste klim was ik aan het afzien. Ik dacht dat het nog wel beter zou worden, maar toen het tempo opnieuw omhoog ging, merkte ik dat het teveel was."

Vingegaard blijft inzetten op eendagskoersen

Ondanks zijn mislukte test op het EK geeft Vingegaard het eendagswerk niet op. "Nee, ik verlies de hoop zeker niet. Het hangt er gewoon vanaf hoe je je voorbereidt. Ik heb voor het EK niet de beste voorbereiding gehad."

"Ik deed mee om te kijken hoe mijn benen zouden reageren en om voor Denemarken uit te komen. Als de voorbereiding goed is, kan ik ook echt meedoen in deze wedstrijden", besloot de Deen nog.