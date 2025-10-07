Dominantie Pogacar een probleem: alle hoop op Van der Poel én Van Aert als redders

Tadej Pogacar blijft maar lange solo's uit zijn benen schudden, op het EK vertrok hij al op 75 kilometer van de streep. Van spanning is er nog maar weinig sprake en dat vindt Thijs Zonneveld een probleem.

De Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl won Tadej Pogacar met een solo van minder dan 20 kilometer, in Luik-Bastenaken-Luik won de Sloveen nadat hij de laatste 35 kilometer alleen afhaspelde.

Op het WK en het EK deed Pogacar er een paar scheppen bovenop met solo's van 66,6 en 75 kilometer. "Ik kan er wel in komen dat het wielrennen een probleem heeft", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier.

"Niet omdat Pogacar iets fout doet, integendeel. Maar het is zo uitzonderlijk wat hij kan. Dit kan nog jaren duren. Natuurlijk, Evenepoel is nog in volle ontwikkeling, en er komen jonge gasten aan zoals Seixas en Del Toro."

Van der Poel en Van Aert uitdagers van Pogacar?

Pogacar steekt er gewoon bovenuit, in de grote rondes en in de klassiekers. Alleen dit voorjaar kreeg hij wat tegenkanting van Mathieu van der Poel, zonder de Nederlander had Pogacar ook Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix gewonnen.





"Hopelijk blijft Van der Poel gemotiveerd en komt Van Aert weer op niveau, anders is het eenrichtingsverkeer." Zij moeten Pogacar volgend jaar opnieuw het vuur aan de schenen leggen in de klassiekers en nog meer dominantie van de Sloveen vermijden.