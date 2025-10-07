Door Van Aert: Van der Poel onthult hoe hij zijn mindset helemaal veranderde

Mathieu van der Poel was dit voorjaar opnieuw een van de smaakmakers met zeges in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. En van verzadiging is er allerminst sprake.

Voor de derde keer op rij won Mathieu van der Poel dit voorjaar Parijs-Roubaix, waardoor hij op een zege komt van het record van Roger De Vlaeminck en Tom Boonen. Volgend jaar gaat Van der Poel voor dat record.

De Nederlander had eerder ook al voor de tweede keer Milaan-Sanremo gewonnen. Twee keer hield Van der Poel ook Tadej Pogacar van de zege, de enige twee monumenten die de Sloveen nog niet kon winnen.

Mindset Van der Poel veranderde door Van Aert

Van verzadiging is bij Van der Poel nog geen sprake, hij wil ook volgend jaar opnieuw scoren in het voorjaar. "Ik ben daar in veranderd. Vroeger won ik ‘s winters vaak de meeste crossen en werd Wout van Aert toch de wereldkampioen", zegt hij bij VTM Nieuws.

Voor Van der Poel is ​attractief koersen nog altijd leuk, maar uiteindelijk tellen alleen de overwinningen. Sinds 2019 werd Van der Poel zes keer wereldkampioen, in 2022 stond hij niet aan de start.





Ook in het voorjaar scoort Van der Poel de voorbije jaren steeds. Door ouder te worden heeft Van der Poel ook geleerd om zich te focussen op wat hem het beste ligt. "En dat heeft mij ook al ver gebracht."