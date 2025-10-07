'Lotto breekt beloftes in verband met fusie met Intermarché-Wanty'

De fusieplannen tussen Lotto en Intermarché-Wanty krijgen steeds meer vorm. Bij de Lotto-ploeg zouden dan toch mensen ontslagen worden.

Omdat Lotto en Intermarché-Wanty apart niet meer concurreren, slaan ze vanaf 2026 de handen in elkaar. Sportief moet het project ervoor zorgen dat de fusieploeg niet in de problemen komt in de volgende driejarige cyclus.

De fusie van twee ploegen betekent natuurlijk wel dat er te veel renners zijn, beide ploegen hebben er meer dan 40 onder contract, terwijl een ploeg er maximaal 30 mag hebben. Als tussenoplossing zouden er wel twee opleidingsploegen blijven bestaan.

Toch personeel ontslagen bij Lotto

Maar ook bij de omkadering moet er afgeslankt en bespaard worden. Bij Lotto hebben veel personeelsleden een vast contract en zij hadden ook de belofte gekregen dat ze een plaats hadden in de fusieploeg.

Dat lijkt nu niet het geval te zijn. Volgens Het Nieuwsblad hebben hoofdarts Milan Holvoet, verzorger Vincent Monserez en mecaniciens Nick Mondelaers en Jeanick Verstraete slecht nieuws gekregen en wordt er volgend seizoen niet meer op hen gerekend.

Zij werken allemaal al jaren bij Lotto en kosten dus ook meer. Het lijkt er dan ook op dat de fusieploeg wil besparen op personeelskosten. Eerder nam Lotto ook al afscheid van zijn CEO Stéphane Heulot.