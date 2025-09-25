OFFICIEEL: Eerste vertrekker een feit bij Lotto door nakende fusie met Intermarché-Wanty

De wegen van CEO Stéphane Heulot en Lotto Cycling Team scheiden. Dat heeft de Belgische ploeg zelf bekendgemaakt in een statement.

Stéphane Heulot had in een interview met Le Télégramme al bevestigd dat hij de deur achter zich dichttrekt bij Lotto. Nu heeft de Belgische ploeg in een persbericht ook het vertrek van zijn CEO bevestigd.

"Het waren drie intense jaren. We hebben geweldige resultaten bereikt en onvergetelijke momenten gedeeld, zowel op menselijk als op sportief vlak. Er was een rode draad: mensen met passie", zegt Heulot.



"Ik heb hier hardwerkende stafleden en renners leren kennen die door een vuur gaan voor elkaar. Ik heb heel veel geleerd en ik ben dankbaar: voor het vertrouwen dat ik kreeg, voor de energie die ik hieruit haalde en voor de teamspirit die er van dag één al was."

Fusie Lotto en Intermarché-Wanty gaat verder

Lotto bedankte Heulot ook voor de afgelopen drie jaar. "Zijn ervaring en betrokkenheid hebben de werking van het team mede vormgegeven en bijgedragen aan de ontwikkeling van jong wielertalent."

"Lotto Cycling Team blijft zich richten op de komende wedstrijden en de rest van het seizoen. Tegelijkertijd wordt er samen met Intermarché Wanty constructief verder gewerkt aan een gezamenlijke WorldTour-structuur vanaf 2026", sluit de ploeg het statement af.