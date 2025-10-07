Van Aert én Van der Poel kloppen in het veld? Nys spreekt stevige ambities uit

Thibau Nys werkte de afgelopen maanden een stevig wegprogramma af, met onder meer de Tour. Zal hij deze winter ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert kunnen volgen in het veld?

Met brons op het WK in Liévin, na Mathieu van der Poel en Wout van Aert, zette Thibau Nys al een stevige stap vooruit. Al eindigde Nys wel op meer dan een minuut van Van der Poel, het gat met Van Aert was twintig seconden.

Deze winter hoopt Nys dat hij de kloof met Van der Poel en Van Aert zal kunnen verkleinen en daar moet de Tour hem bij helpen. "Ik merk dat er een laagje bij is gekomen. Dat voel ik aan mijn herstel en mijn manier van trainen", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

Ook vader Sven Nys verwacht dat zijn zoon de vruchten kan plukken van de weg. Hij denkt dat Thibau nu in staat moet zijn om alleen te rijden, boven op de vinnigheid en het rijden van een finale wat hij al kon.

Kan Nys Van der Poel en Van Aert uitdagen?

De basis daarvoor moet gelegd zijn in de Tour. Maar zal dat ook volstaan om in de kerstperiode de strijd aan te gaan met Van der Poel en Van Aert, die toch al jaren op eenzame hoogte staan in het veldrijden?





"Ik hoop dankzij een bredere basis een extra stap te kunnen zetten om mij in ieder geval tussen die twee te plaatsen. Het zal nog héél wat anders zijn om hen te kloppen, maar het moet wel een doel zijn om het te proberen", stelt Thibau Nys nog.