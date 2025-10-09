Deze twee ploegen vechten voor laatste plekje in de WorldTour

Deze twee ploegen vechten voor laatste plekje in de WorldTour
Foto: © photonews

Met het einde van het wielerseizoen 2025 in zicht, woedt een felle strijd tussen Cofidis en Uno-X Mobility om het laatste beschikbare WorldTour-ticket voor de periode 2026-2028. De beslissing valt op basis van de UCI-ranking over drie seizoenen, waarbij elk punt telt.

Voor de cyclus 2026–2028 voorziet de UCI in maximaal 18 WorldTour-licenties. Deze worden toegekend op basis van de driejarige teamranking (2023–2025). De top 18 ploegen krijgen een officiële licentie, terwijl de drie best geklasseerde ProTeams automatisch worden uitgenodigd voor alle WorldTour-wedstrijden, inclusief de grote rondes. Organisatoren mogen daarnaast per koers twee wildcards uitdelen.

Fusie

Door de aangekondigde fusie tussen Lotto Dstny en Intermarché-Wanty komt er één licentie vrij. Beide teams staan momenteel in de top 18, waardoor hun samensmelting ruimte creëert voor een extra ploeg. Die open plaats leidt tot een rechtstreeks duel tussen Cofidis en Uno-X Mobility, die respectievelijk 19e en 20e staan in de UCI-ranking.

De voorlopige stand (oktober 2025) toont dat Uno-X Mobility met circa 25.590 punten net boven Cofidis (±25.120 punten) staat. Beide ploegen proberen in de laatste weken van het seizoen nog punten te verzamelen via rittenkoersen en eendagswedstrijden.

Gevarenzone

Naast Cofidis en Uno-X dreigt ook Astana (15e) in de gevarenzone te komen bij tegenvallende resultaten. Israel-Premier Tech (13e) en Lotto (12e) zijn als ProTeams voorlopig zeker van een plekje in de WorldTour. De definitieve ranking wordt eind oktober vastgesteld.

De licentietoekenning bepaalt niet alleen het sportieve programma, maar heeft ook directe impact op sponsorcontracten, budgetten en rennersbezetting. De komende weken zijn dus cruciaal voor de betrokken ploegen.

