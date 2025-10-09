Ex-winnaar van Vuelta geeft Jonas Vingegaard stevige veeg uit de pan

Voormalig Vuelta-winnaar Chris Horner heeft in een analyse op zijn YouTubekanaal stevige kritiek geuit op Jonas Vingegaard. De Deense renner kon volgens Horner geen rol van betekenis spelen tijdens het EK en was fysiek niet in staat om het verschil te maken.

Horner stelde vast dat Vingegaard niet hersteld was van zijn vorige inspanningen. “Hij was opgebrand, en er zaten nog 45 renners in de groep”, klonk het. Volgens Horner had de renner onvoldoende tijd genomen om zich voor te bereiden op het EK. “Hij had twee weken rust na de Vuelta en slechts drie of vier goede trainingsdagen.”

Voorbereiding

De Amerikaan benadrukte dat een renner zich niet optimaal kan voorbereiden door slechts enkele dagen voor een kampioenschap intensief te trainen. “Je gaat de laatste twee dagen voor het EK niet hard trainen, dus je weet waarom je hier gelost wordt”, aldus Horner.

Tijdens de Europese titelstrijd kon Vingegaard geen vuist maken. Horner merkte op dat de Deen al vroeg in de finale moest lossen en geen rol speelde in de beslissende fase. “Hij werd gelost als een baksteen”, stelde hij vast.

Horner verwees ook naar de prestaties van andere renners in de wedstrijd. Hij benadrukte dat de koersintensiteit hoog lag en dat enkel renners met een specifieke voorbereiding konden meestrijden. Vingegaard viel volgens hem buiten die categorie door zijn beperkte trainingsopbouw.

Marketingstunt

In Denemarken deden eerder al geruchten de ronde dat Vingegaard helemaal niet klaar was voor het EK, maar dat het louter om een marketingstunt ging. En op dat vlak pakte alles wel heel erg goed uit, zo liet Brian Holm weten.

Volgens Horner had Vingegaard zijn deelname aan het EK beter kunnen afstemmen op zijn fysieke toestand. De keuze om kort na een zware Vuelta deel te nemen aan een kampioenschap werd door hem in vraag gesteld. “Er zat niet veel meer op”, besloot hij.