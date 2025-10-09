Onverwachte statistiek over Evenepoel: andere renner dan Pogacar dwingt hem meer tot plek twee

Onverwachte statistiek over Evenepoel: andere renner dan Pogacar dwingt hem meer tot plek twee
Foto: © photonews

Remco Evenepoel rijdt zaterdag zijn laatste wedstrijd voor Soudal Quick-Step. Na zeven seizoenen bij The Wolfpack maakt hij de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

In aanloop naar dit bijzondere moment voor onze landgenoot duikt Het Laatste Nieuws in een opmerkelijke reeks statistieken. Eentje daarvan is dat de Sloveense renners zijn meest frequente eindwinnaars blijken te zijn.

Meer Roglic dan Pogacar

Sinds zijn profdebuut eindigde Evenepoel dertig keer als tweede. Opvallend is dat hij in negen van die gevallen werd voorafgegaan door een Sloveen. Binnen die groep is Primoz Roglic de meest dominante tegenstander: vijf keer versloeg hij Evenepoel in een rechtstreeks duel. Daarmee is Roglic statistisch gezien de renner die Evenepoel het vaakst van de overwinning afhield.

Tadej Pogacar, vaak genoemd als de grootste uitdager van Evenepoel, komt in deze statistiek op plaats twee. Vier keer eindigde Evenepoel achter Pogacar, en dat telkens in de laatste twee seizoenen. De recente duels tussen beide renners versterken het beeld van een groeiende rivaliteit, maar de cijfers tonen dat Roglic historisch gezien vaker de bovenhand had.

Negen zeges tegen Pogacar

Evenepoel slaagde er ook in om negen keer te winnen in wedstrijden waar Pogacar eveneens aan de start stond. Dit wijst op een competitief evenwicht, al blijft Pogacar in de perceptie vaak de dominante figuur.

Het palmares van Evenepoel bij Soudal Quick-Step bevat talrijke overwinningen, maar ook een reeks tweede plaatsen die deels te verklaren zijn door sterke concurrentie uit Slovenië.

Met de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe begint een nieuw hoofdstuk voor onze landgenoot. De statistiek over tweede plaatsen wil hij bij zijn Duitse werkgever maar al te graag en zo snel als mogelijk ombuigen.

