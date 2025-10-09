Paul Herygers noemt onverwachte naam van Belg om wereldkampioen veldrijden te worden

Paul Herygers noemt onverwachte naam van Belg om wereldkampioen veldrijden te worden
In een interview met de Krant van West-Vlaanderen heeft voormalig wereldkampioen Paul Herygers zich uitgesproken over de prestaties van Joran Wyseure.

De West-Vlaming opende het Belgische veldritseizoen met een overwinning in de Berencross in Meulebeke, wat Herygers aanleiding gaf tot een opvallende voorspelling. Herygers gaf aan dat hij al langer onder de indruk is van Wyseure.

“Dat het een man met karakter en een rare snuiter is, wist ik al”, vertelt Herygers aan de Krant van West-Vlaanderen. Volgens hem is die eigenschap bepalend voor het type renner dat in het veldrijden kan doorbreken. “Op deze manier won hij vorig seizoen al in Ruddervoorde en op deze manier werd hij ook wereldkampioen bij de beloften.”

Op elke ondergrond

De ex-renner benadrukte dat dergelijke zeges niet vanzelf komen. “Daarvoor moet je moed hebben en in zijn geval werpt het zijn vruchten af”, stelde hij. Herygers ziet in Wyseure een renner die zich niet laat afschrikken door omstandigheden en die koers leest met durf.

Naast karakter wees Herygers op de technische kwaliteiten van Wyseure. “Hij is volmaakt om te crossen”, aldus de analist. Hij somde daarbij de verschillende ondergronden op waarin Wyseure uitblinkt. “Hij kan in de modder rijden, houdt van zandcrossen en kan zelfs snelle omlopen aan.”

Wyseure is toekomstige wereldkampioen

Deze veelzijdigheid is volgens Herygers een troef in het hedendaagse veldrijden, waar parcoursen sterk variëren. De overwinning in Meulebeke is volgens Herygers geen toeval. Hij verwees expliciet naar Wyseures wereldtitel bij de beloften als bewijs van zijn capaciteiten. “Schrijf maar op: dit gaat hij nog doen”, besloot de ex-wereldkampioen.

