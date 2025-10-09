Problemen in het veldrijden? "Met Eli Iserbyt erbij zou het anders uitgedraaid zijn"

In een interview met de Krant van West-Vlaanderen gaf Paul Herygers zijn visie op de recente prestaties van Michael Vanthourenhout en de impact van de afwezigheid Eli Iserbyt.

Paul Herygers was onder de indruk van de fysieke vorm van Vanthourenhout. “Ik zou nu graag zijn benen hebben”, klinkt het in de krant. De conditie van Vanthourenhout is volgens Herygers dik in orde is.

Niet te gretig zijn

Al moet de veldrijder daar ook mee opletten. “Deze winter mag hij nu niet te gretig zijn, maar moet hij er de juiste dagen uitkiezen.” In Meulebeke deed hij dat alvast niet, terwijl hij toch in een heel sterke positie zat.

“In Meulebeke reed hij helemaal voorin toen Wyseure wegreed en zag hij het gebeuren”, aldus Herygers. De ex-wereldkampioen stelde daarbij een kritische vraag. “Dan stel ik me de vraag: waarom kan je dit 50 minuten en geen 52?”

Gemis van Eli Iserbyt

Vanthourenhout miste de aansluiting en daar zal de afwezigheid van zijn ploegmaat Eli Iserbyt zeker aan toe bijgedragen hebben, aldus Herygers. “Met Eli Iserbyt erbij zou het anders uitgedraaid zijn.”

Volgens hem had Iserbyt op dit parcours een belangrijke rol kunnen spelen. “Hij was op dit parcours de ideale ploegmaat om erbij te hebben”, voegde Herygers er nog aan toe.