📷 Thomas De Gendt richt eigen wielerploeg op

Voormalig profrenner Thomas De Gendt heeft via sociale media aangekondigd dat hij een eigen gravelteam opricht. De ploeg, onder de naam BREAKAWAY Gravel Team, wordt volledig door hem opgebouwd en staat open voor nieuwe partners.

De Gendt maakte via X (het voormalige Twitter) bekend dat hij een nieuw wielerproject opstart. “Na jaren in het peloton is het tijd om het op mijn manier te doen”, schrijft hij. Met deze stap kiest hij voor een eigen koers buiten het traditionele wegwielrennen.

De Gendt richt zich met zijn nieuwe team specifiek op gravelwedstrijden. “Ik creëer iets nieuws, mijn eigen gravelteam: BREAKAWAY Gravel Team.” Daarmee bevestigt hij zijn ambitie om actief te blijven binnen de wielersport, zij het in een andere discipline en rol.

Oproep aan sponsors en partners

Het project bevindt zich in een opstartfase. De Gendt benadrukt dat het team van nul wordt opgebouwd. “Opgebouwd van nul, opgebouwd met hart”, aldus de renner. Hij onderstreept daarmee het persoonlijke karakter van het initiatief.

In dezelfde boodschap doet De Gendt een oproep aan geïnteresseerde partijen. “Als je deel wil uitmaken van onze reis als sponsor of partner, kan je me contacteren via mijn DM’s.” Hiermee opent hij de deur voor commerciële en logistieke ondersteuning.

Geen verdere details bekendgemaakt

Over de samenstelling van het team, het wedstrijdprogramma of de betrokken renners zijn voorlopig geen verdere gegevens bekendgemaakt. De Gendt beperkt zich in zijn communicatie tot de aankondiging van het project en de oproep tot samenwerking.

Het is evenmin duidelijk of De Gendt zelf nog als renner actief zal zijn binnen het gravelcircuit, of zich uitsluitend op de rol van oprichter en organisator zal richten. Het BREAKAWAY Gravel Team zal naar verwachting in de loop van 2026 operationeel worden.