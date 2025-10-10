Amateurrenners not amused nadat profs hun records van de tabellen rijden

In de Vlaamse Ardennen is een stevige strijd ontstaan tussen profrenners en een groep amateurwielertoeristen. Verschillende profs hebben recent meerdere Strava-KOM's overgenomen van de vriendengroep Kings of the Flemish Mountains, wat tot gemengde reacties leidt.

Eerder dit jaar brachten we het verhaal van enkele amateurrenners die de tijden van toprenners als Wout van Aert en Mathieu van der Poel op hellingen in Vlaanderen verbeterd hadden. Maar een reactie heeft niet lang op zich laten wachten.

Ludiek idee

De afgelopen dagen hebben onder meer Tiesj Benoot, Florian Vermeersch en Victor Campenaerts meerdere besttijden neergezet op hellingen in de Vlaamse Ardennen. “Het is een gezonde competitie”, aldus Vermeersch in Het Nieuwsblad. “We hadden het er over met enkele renners in het peloton”, verklaart hij. Volgens hem paste het binnen hun trainingsschema. “Het was een ludiek idee om een paar KOM’s terug te pakken.”

Victor Campenaerts, actief bij Team Visma-Lease a Bike, heeft inmiddels de snelste tijden op onder meer de Berendries, Boigneberg en Kapelleberg. “Het is leuk om dit te doen, zo is er een doel tijdens onze training”, stelt hij. Op de vraag of hij recent nog een KOM heeft veroverd, antwoordt hij: “Natuurlijk. Maar vrijdag ga ik naar Parijs-Tours en daarna moet ik een maand niet fietsen.”

Ook Louis Vervaeke van Soudal Quick-Step heeft een besttijd neergezet, onder meer op de Kortekeer. De profrenners maken geen melding van structurele deelname aan het project, maar bevestigen dat het kadert binnen hun persoonlijke trainingsdoelen.





Goede doelen

De vriendengroep Kings of the Flemish Mountains had tot vorige week 41 KOM’s op hun naam staan. Sinds donderdag zijn er acht overgenomen door profrenners. Wesley Van Dyck reageert kritisch. “Wij steunen goede doelen, organiseren events, starten een ploeg op,... Het is meer dan alleen die KOM’s.”

Van Dyck betreurt de manier waarop de profs zich profileren. “Ik vind het jammer dat ze zich willen bewijzen tegenover ons, amateurs. Wij gaan elke dag nog werken.” Hij wijst ook op de namen die profs aan hun ritten geven, zoals “We kommen eraan!”, “Dienaar van het hoger goed” en “Zoden aan de dijk brengen”.

De groep blijft echter strijdvaardig. “We nemen de handschoen op en ik weet dat er op veel hellingen nog marge is”, aldus Van Dyck. Hij bevestigt dat de groep zal proberen de verloren KOM’s terug te winnen.