"Dit gaat pijn doen": Zelfs als Iserbyt weer fit is, wacht hem gigantische beproeving

Eli Iserbyt keert in november terug in competitie na een reeks medische ingrepen. De renner onderging dit jaar drie operaties aan een vernauwde liesslagader. Volgens Paul Herygers zal de herstart verre van eenvoudig verlopen.

Eli Iserbyt miste de seizoensstart door medische problemen. De ingrepen aan zijn liesslagader waren noodzakelijk, maar zorgen voor een vertraagde voorbereiding.

Geen schijn van kans

“We kunnen dit geen positief nieuws noemen, want hij is het seizoen begonnen zoals het vorige winter geëindigd is”, verklaart Herygers in de Krant van West-Vlaanderen.

De geplande herstart in november betekent dat Iserbyt meerdere klassementscrossen mist. In een veldritseizoen met hoge intensiteit en sterke concurrentie is dat een handicap. Herygers is duidelijk over de impact. “Het niveau ligt zo hoog dat hij geen schijn van kans zal maken om met die mannen mee te kunnen.”

Zegekoning

Iserbyt was jarenlang een vaste waarde in het veldritcircuit. Zijn palmares bevat talrijke overwinningen en klassementen. Toch temperde Herygers de verwachtingen. “Iserbyt is jarenlang zegekoning geweest. Dit gaat pijn doen. Ik zou zeggen: neem je tijd. Hij zal er zijn dagen moeten uitkiezen.”





Volgens Herygers is het cruciaal dat Iserbyt selectief omgaat met zijn wedstrijdplanning. De fysieke belasting na drie operaties vereist een aangepaste benadering. De concurrentie, met onder meer Van der Poel, Vanthourenhout en Sweeck, is intussen op volle sterkte.