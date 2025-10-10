"Ik denk dat ze gaan schrikken": Sanne Cant gaat mooie nieuwe uitdaging aan

Sanne Cant wordt veldritcoach bij Team SD Worx-Protime, met focus op begeleiding van Blanka Vas en Marie Schreiber. Haar aanstelling markeert een nieuwe stap in de veldritambities van het team.

Zopas maakte Team SD Worx-Protime bekend dat voormalig wereld- en Europees kampioene Sanne Cant is aangesteld als coach binnen de veldritploeg. De aanstelling geldt specifiek voor het veldritseizoen en richt zich op de begeleiding van rensters Blanka Vas en Marie Schreiber. Het team kiest hiermee bewust voor een coach met ervaring en een analytische aanpak.

Volgens Team SD Worx-Protime brengt Cant een scherpe analyse, een persoonlijke benadering en een oprechte passie voor het veldrijden mee, zo klinkt in een mededeling aan onze redactie. Deze kwaliteiten worden gezien als essentieel om het potentieel van de betrokken rensters verder te ontwikkelen.

Focus op talentontwikkeling

De keuze voor Cant als coach is onderdeel van een bredere strategie van Team SD Worx-Protime om de veldritambities te versterken. In de officiële communicatie stelt het team dat het doel is om maximale uit talent Blanka Vas en Marie Schreiber halen. De nadruk ligt hierbij op individuele begeleiding en prestatiegerichte coaching.

Cant zal zich tijdens het veldritseizoen uitsluitend richten op deze rol. Er is geen melding gemaakt van bijkomende taken buiten de coaching van Vas en Schreiber. “Ik ben blij met deze nieuwe stap in mijn carrière”, vertelt onze landgenoot.

Sneller vooruitgang boeken

“Wat me zo aansprak bij Team SD Worx-Protime is dat er met Blanka Vas en Marie Schreiber twee grote talenten zijn. Doordat de ploeg klein is, kun je persoonlijker samenwerken en gerichte feedback geven. Zo boek je sneller vooruitgang. Ik heb Blanka en Marie jarenlang geobserveerd als concurrente. Ik denk dat ze gaan schrikken hoe goed ik hen ken”, besluit Cant.